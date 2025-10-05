Patronato enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Reducido

Este domingo se definió la clasificación de la Zona B de la Primera Nacional. Luego de la definición de la Zona A durante el sábado, este domingo se determinaron tanto el finalista como el orden para el Reducido por el segundo ascenso a Primera División. De esta manera también se resolvió cuál será el rival de Patronato.

A la final se clasificó Gimnasia de Mendoza, que en su estadio venció a Defensores de Belgrano por 1-0. El gol llegó a los 30 minutos del segundo tiempo, convertido por Fermín Antonini. Con la victoria, el Lobo mendocino llegó a 63 puntos y fue inalcanzable para sus rivales. Es por este motivo que enfrentará a Deportivo Madryn en la final por el primer ascenso a Primera División.

El segundo puesto quedó en manos de Estudiantes de Río Cuarto, que derrotó a Central Norte de Salta como visitante por 2-1 y llegó a los 60 puntos. De esta manera se transformó en el rival de Patronato para la primera ronda del Reducido por el segundo ascenso.

Al Patrón sólo le queda aspirar por el segundo ascenso, ya que por la ubicación que obtuvo no podrá disputar la próxima Copa Argentina. Además, deberá definir todas las rondas con desventaja deportiva y en condición de visitante.

El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será uno de los dos juegos que no irá televisado (junto a Tristán Suárez - Agropecuario) y se disputará el domingo 12 de octubre, desde las 19 en el estadio Ciudad de Río Cuarto - Antonio Candini.

Con las posiciones finales, los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

2° Zona A vs. 8° Zona B: Atlanta - Chaco For Ever. Se jugará el 11/10, desde las 13.

2° Zona B vs. 8° Zona A: Estudiantes (RC) - Patronato. Se jugará el 12/10, desde las 19.

3° Zona A vs. 7° Zona B: Tristán Suárez - Agropecuario. Se jugará el 11/10, desde las 19.

3° Zona B vs. 7° Zona A: Estudiantes (Caseros) - Deportivo Maipú. Se jugará el 12/10, desde las 17.10.

4° Zona A vs. 6° Zona B: Gimnasia y Tiro - Temperley. Se jugará el 11/10, desde las 20.30.

4° Zona B vs. 6° Zona A: Deportivo Morón - San Martín (Tucumán). Se jugará el 12/10, desde las 21.15.

5° Zona B vs. 5° Zona A: Gimnasia (Jujuy) - San Miguel. Se jugará el 12/10, desde las 15.10.