Boxeo: la entrerriana Érica Álvarez cayó por el título Fedelatin AMB

En el único combate femenino de la velada, la entrerriana Érica Álvarez no pudo alzarse con el título Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La pugilista cayó ante Lorena Balbuena, ex integrante de la Selección Nacional de Boxeo, por fallo unánime en un combate desarrollado en Buenos Aires.

El evento, que tuvo lugar en el Casino Buenos Aires, tuvo a la entrerriana Álvarez como protagonista del enfrentamiento principal entre mujeres, señala Uno Entre Ríos. Representando a Los Charrúas, Álvarez se midió en un combate de ocho asaltos contra una rival de gran nivel, la cordobesa Lorena Balbuena, quien se mostró precisa y efectiva a lo largo de la pelea.

Balbuena, con ventaja en alcance, aprovechó su distancia para conectar golpes largos y controló el ritmo del combate. A pesar de los esfuerzos de Álvarez por acortar la distancia y buscar el intercambio cuerpo a cuerpo, la boxeadora de Córdoba mantuvo el dominio en casi todos los asaltos.

Los jueces Maciel (80-72), Villegas (79-73) y D’Aiello (79-73) coincidieron en otorgar la victoria a Balbuena por decisión unánime. Con este triunfo, la cordobesa mantiene su invicto y mejora su récord a 3-0-0, mientras que Álvarez, quien dio lo mejor en el ring, quedó con un récord de 8-14-0 (1 KO).