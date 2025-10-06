“En lo personal, creo que Giménez es mucho más que Cavani”, dijo Flotta

En entrenador realizó su columna de todas las semanas y analizó varios partidos correspondientes al Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Habló de la sorpresiva caída de Unión a manos de Aldosivi, la gran victoria y de Boca y varios encuentros más.

En su columna semanal en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se refirió en el comienzo a la caída de Unión a manos de Aldosivi: “Muy sorpresivo el triunfo de un equipo que venía bastante mal el equipo. Ahora con Guillermo Farré como entrenador que agarró un fierro caliente”.

Y siguió: “Unión está haciendo una buena campaña, pero siempre sucede a veces que cuando uno se confía, los partidos aparentemente más fáciles son los más difíciles”.

Enseguida se refirió a la goleada de Boca sobre Newell’s: “Hacía mucho que no ganaba un 5 a 0. Fue un trabajo muy bueno el de Boca ante Newell’s, un 5 a 0 contundente y que lo tuvo al equipo muy bien en todas las líneas. El equipo se movió, llegó al gol, marcó bien en el medio, generó fútbol, como siempre, con Paredes distribuyendo. Y adelante, Giménez, con esos dos goles de entrada, ya n 30 minutos lo había liquidado al partido”.

Y añadió: “En lo personal creo que Jiménez debe ser el 9 de Boca, sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que a veces Cavani con el peso de su figura lleva a que el técnico lo ponga, en lo personal creo que Giménez es mucho más que Cavani, tiene mucha más potencia, está mejor y a Boca le va a ir muy bien con él”.

