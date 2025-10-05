Temporal causó destrozos en Concepción del Uruguay: ayudan a familias afectadas

El personal municipal junto con los bomberos realizan un operativo este domingo para retirar árboles y postes caídos, además de ayudar a familias afectadas en Concepción del Uruguay.

La ciudad de Concepción del Uruguay vivió este domingo un fuerte temporal que provocó importantes destrozos en distintos barrios. Los fuertes vientos provocaron caída de árboles, postes, voladura de techos y dejó a familias afectadas por las inclemencias.

Desde Bomberos Voluntarios informaron que este domingo por la mañana comenzaron a trabajar junto al municipio desde temprano, ya que fueron comisionados por distintas familias tras sufrir inconvenientes por el temporal.

“Estamos trabajando y coordinando con el Municipio como en todos los eventos, tomamos nota de la novedad, voladura techos, postes, árboles e informamos a las áreas”, comunicaron.

También indicaron que asistieron en Ruta 39, frente Sadepan y Barrio Hipódromo, para liberar la ruta por caída de eucaliptos. Además en la Ruta 42 al norte del acceso, también se liberó la calle que estaba bloqueada por dos árboles derribados.

Aclararon que los vecinos que necesiten colaboración de los Bomberos podrán solicitarla llamando al número 100.

Fuente: Ahora.