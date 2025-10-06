Por el temporal, se registraron pérdidas millonarias en las termas y el autódromo de Concepción del Uruguay

Parte de las secuelas que dejó el temporal ocurrido en la madrugada de este domingo en Concepción del Uruguay, tuvieron lugar en el complejo termal. Desde el lugar informaron a El Entre Ríos que estos días estará cerrado.

Sin que afortunadamente se registren heridos, los daños materiales fueron importantes: “Árboles caídos sobre cabañas y vidrios rotos”, mencionaron.

La ciudad fue una de las más afectadas por la tormenta en la costa del Uruguay. Este domingo por la mañana, desde Bomberos Voluntarios informaron a los medios sobre “voladuras de techos, caída de postes y árboles”. También “caída de eucaliptus sobre ruta 49 y dos árboles en la ruta 42”.

A la vez, pidieron a la comunidad “no salir, si no es necesario. Si lo hacen, evitar calles anegadas. No tocar cables ni postes”.

Autódromo

“Con un amarga noticia nos despertamos este domingo. Escenas de una película de ciencia ficción se registraron en nuestro autódromo local. Los daños de este temporal de viento y agua que sobrepasaron holgadamente los 60 kilómetros por hora fueron enormes”, explicaron desde el autódromo.

“Voladura de paneles completos de pisos 1, 2, 3 y 4 de la torre de control (una de las más icónicas de nuestro automovilismo). La voladura completa y de la nueva oficina contenedor de cobro de ingresos, caída de cables, alambrados y postes generalizada a todo el predio. Daños en la fachada de los umbrales de ingreso, el arrastre de uno de los tractores que terminara impactando y rompiendo un tejido lateral”, enumeraron.

“Para una institución que se sostiene con fondos genuinos con fondos que provienen mayoritariamente del cobro de ingresos ha sido un duro golpe que afectará sensiblemente sus arcas”, finalizaron.

(Fuente: El Entre Ríos)