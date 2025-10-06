La música popular brasilera tendrá su gran noche en La Vieja Usina

Este viernes 10 de octubre, a partir de las 20:30, el Centro Cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861) será escenario de una noche de celebración, ritmo y color con la "Fiesta Brasilera", organizada por el grupo paranaense Samba Na Esquina, una de las formaciones locales más representativas de la música popular brasilera. La propuesta invita a disfrutar de un encuentro pensado para celebrar el fin de semana largo con baile, música en vivo y toda la energía característica del samba.

Con el objetivo de recrear el espíritu festivo de las tradicionales "rodas de samba", la agrupación prepara un ambiente ideal para que el público pueda disfrutar con comodidad y participar activamente del espectáculo. Habrá una amplia pista de baile, un puesto con la clásica caipirinha, una cantina con bebidas frescas y comidas caseras.

Con casi dos décadas de trayectoria, Samba Na Esquina logró imponerse como un referente local de la Música Popular Brasilera (MPB). A lo largo de los años, se presentó en Paraná y en distintas localidades de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. Su formato se basa en la tradición carioca, donde los músicos se disponen en círculo mientras el público baila alrededor.

El grupo está integrado por Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian y Fiorella Godoy en voces y coros; Juan Ignacio Bonetti, en voz y percusión; Santiago Weber, en guitarra y coros; Mauro Leyes, en cavaquinho y coros; Mauricio Guastavino, en voz y percusión; Iván Petrich y Diego Sánchez, en percusión.

Además de su constante presencia en los escenarios locales, la agrupación es reconocida por su trabajo autogestivo y su vínculo con la comunidad. Desde hace varios años organiza "La fiesta del 31", un evento callejero que reúne a cientos de personas cada fin de año para despedir el calendario "sambando". En 2023, esa celebración fue declarada de Interés Cultural por el Gobierno de Entre Ríos.

Para reservar entradas, comunicarse al 3434755998. También se venderán en puerta, sujetas a disponibilidad.