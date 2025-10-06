El video de Shell: qué pasó con el caso en la Justicia de Crespo

La Justicia de Crespo avanzó con medidas “terapéuticas” y “acciones positivas” previstas en la Ley N° 10.956, sancionada en 2022 por la Legislatura entrerriana, que promueve “la protección integral de las mujeres en el territorio entrerriano y el abordaje integral para prevenir y erradicar la violencia por razones de género, entendiendo que la misma trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”.

La actuación de la Justicia de Paz y Familia de Crespo -ciudad ubicada a 50 kilómetros de Paraná- se da en el marco de la viralización de un video que abordó como “desafío viral” la violencia de género a partir de una pieza comunicacional publicitaria de la firma Shell Crespo de Erich Wagner y Cía SRL. El video, que se publicó hasta el hastío en redes, mostraba a una mujer que es secuestrada en la estación de servicios, a la que le colocan una bolsa negra en la cabeza y luego es desechada en la caja de una camioneta.

La viralización y el repudio movió a la firma a bajar el video de sus redes y a pedir públicamente disculpas. “Desde Shell Crespo – Erich Wagner y Cía SRL queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes sociales”, dijeron.

Y agregaron: “Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género. De ninguna manera esa fue nuestra intención. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad, especialmente en mujeres y diversidades”.

Desde el Juzgado de Paz y Familia de Crespo -que encabeza la jueza Vanesa Visconti- se ofició al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que disponga que todos los medios deberán bajar definitivamente el video de sus plataformas, con el argumento de que la medida no implica un cercenamiento a la libertad de expresión.

Entre las medidas “terapéuticas” la Justicia dispuso que tanto responsables de la firma, todo el personal de la estación de servicios -y no solo los dos playeros que aparecen en la filmación- como la responsable de la pieza comunicacional y quien maneja la camioneta del «trend» -y que no es trabajador de la Shell- deberán realizar un curso centrado en masculinidades y género.

Pero además, las disposiciones el Juzgado de Paz y Familia de Crespo incluyen la realización de “acciones positivas” en procura de reparar el daño causado y asumir la necesidad de una concientización de lo que supone la violencia de género y el delito de apología de la violencia de género. Cómo se instrumentarán esas medidas “positivas” están siendo diseñadas desde la Justicia y aplicadas con tiempo prudencial, de modo que los responsables de su ejecución no se sientan urgidos con la inmediatez.

Todos, además, confían en que continúe “bajando la espuma” del escándalo, que generó voces a favor y en contra del video, algunas incluso bastante belicosas, la mayoría publicadas en redes sociales.

(Fuente: Entre Ríos Ahora)