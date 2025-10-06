Vecinos de zona rural entre departamentos Nogoyá y Villaguay reclaman por el estado de la Ruta 43

Vecinos de zona rural que usan la Ruta Provincial 43, reclaman por su estado. El camino atraviesa buena parte de los departamentos Nogoyá y Villaguay, y conecta varias localidades y parajes. Debido a la lluvia que cayó el fin de semana, los pasos se volvieron intransitables, obligando a los habitantes a tomar caminos alternativos. ANÁLISIS recibió fotos del lugar.

“La mitad de Nogoyá está incomunicada. Se sale por XX de Septiembre o por dónde se pueda. El puente está a 8 km de la Ruta Nacional 12. Es un puente de madera de hace 120 años y hace 10 años que la alternativa es colocarle alcantarilla más grande, y no un puente para que el agua circule por abajo”, se quejaron los vecinos.

La Ruta Provincial 43 conecta Paso de La Laguna; XX de Septiembre; Nogoyá; Raíces; Termas de Villaguay; Paraje Las Pajitas; El Tropezon; Laurencena; Crucesitas Octava; y Balneario Villaguay.

En Vialidad confirmaron a este medio el corte temporal del camino. Desde el organismo provincial se informó que el puente sobre el Arroyo Sauce está cortado y existe un “baypass que no resiste lluvias importantes”. “Se trabaja para una obra de mitigación para el Presupuesto del año que viene”, se indicó.