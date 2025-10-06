Provinciales

Vecinos de zona rural entre departamentos Nogoyá y Villaguay reclaman por el estado de la Ruta 43

06 de Octubre de 2025 - 12:28

Vecinos de zona rural que usan la Ruta Provincial 43, reclaman por su estado. El camino atraviesa buena parte de los departamentos Nogoyá y Villaguay, y conecta varias localidades y parajes. Debido a la lluvia que cayó el fin de semana, los pasos se volvieron intransitables, obligando a los habitantes a tomar caminos alternativos. ANÁLISIS recibió fotos del lugar.  

“La mitad de Nogoyá está incomunicada. Se sale por XX de Septiembre o por dónde se pueda. El puente está a 8 km de la Ruta Nacional 12. Es un puente de madera de hace 120 años y hace 10 años que la alternativa es colocarle alcantarilla más grande, y no un puente para que el agua circule por abajo”, se quejaron los vecinos.

La Ruta Provincial 43 conecta Paso de La Laguna; XX de Septiembre; Nogoyá; Raíces; Termas de Villaguay; Paraje Las Pajitas; El Tropezon; Laurencena; Crucesitas Octava; y Balneario Villaguay.

En Vialidad confirmaron a este medio el corte temporal del camino. Desde el organismo provincial se informó que el puente sobre el Arroyo Sauce está cortado y existe un “baypass que no resiste lluvias importantes”. “Se trabaja para una obra de mitigación para el Presupuesto del año que viene”, se indicó. 

