Flotta, y un profundo análisis de la eliminación de River a manos de Racing

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó en el comienzo el clásico entre Racing y River. Al respecto expresó que “empiezo por el final porque marca realmente cómo se jugó el partido, con mucha actitud. La última pelota que intenta parar Galarza, que había entrado, y Martirena se anticipa, lo lleva y hace el gol, pero con una acción casi de rugby, no parece de fútbol. Lo anticipa, cabecea, Armani no la retiene y entra en el segundo rebote Martirena y Maravilla (Martínez) mete la pelota”.

Y siguió: “Racing de entrada impuso condiciones con 4-3-3, no el tradicional 5-2-3. Esta vez Sosa jugó como volante central y, por un lado, Nardoni, el otro Almendra, que jugaron muy bien los dos. Racing fue superior a River, después River lo equiparó al partido, pero Racing lo llevó al segundo tiempo”.

A lo que agregó: “Gallardo hizo cambios, dio vuelta el partido y volvieron los fantasmas en Avellaneda porque para Racing ver la camiseta de River es un karma porque le gana casi siempre. De todas maneras era increíble que River esté ganando ese partido”.

Más adelante expresó: “Pero, por suerte Costas apeló al banco, entró Toto Fernández, remató la pelota pegó en Martínez Quarta, que lo hizo en contra, y después sobre la hora esa jugada que la meten casi los dos dentro del arco”.

