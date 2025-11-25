Piden mejorar caminos rurales e iluminar el acceso a la comuna de San Rafael

Rosana Toloy, presidenta de la Comuna de San Rafael, departamento Paraná, pidió al Ministerio de Gobierno y Trabajo que mejoren caminos rurales e iluminen el acceso a la localidad. Toloy fue acompañada a la reunión ante el ministro Manuel Troncoso, por el diputado del departamento Lénico Aranda.

En el encuentro se abordaron necesidades para el desarrollo de la comunidad. Toloy planteó la “urgente necesidad de mejorar el estado de los caminos comunales, especialmente el acceso principal, una demanda esencial para garantizar la conectividad y la circulación diaria de los vecinos”. En este contexto, se destacó la reciente incorporación de una motoniveladora, “una herramienta clave para avanzar en el mantenimiento vial”.

Además, se expuso “la importancia de iluminar el ingreso a la comuna y de jerarquizar su identidad mediante una adecuada señalización”. Otro de los puntos señalados fue la “necesidad de contar con un vehículo de carga que permita fortalecer las tareas operativas que la comuna requiere para su funcionamiento cotidiano”.

La presencia del diputado Aranda se enmarca en su “compromiso de acompañar gestiones locales y promover soluciones concretas que contribuyan al crecimiento de San Rafael y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes”.