Invitan a dos proyecciones del Cineclub del Iaaer

La primera será este martes a las 20, con Embriagado de amor, junto al Hospital Escuela de Salud Mental (HESM). La segunda es este miércoles también a las 20 con Vyzov/El desafío, función especial junto a Casa de Rusia Regional Entre Ríos. Ambas en la Sala Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná), con acceso libre y gratuito.

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, brinda dos funciones en el marco de su espacio Cineclub Noble y cierra de esta forma su temporada 2025.

Este martes a las 20, será el turno de Embriagado de amor (Estados Unidos, 2002) dirigida por Paul Thomas Anderson. Protagonizada por Adam Sandler y Emily Watson, atravesada por la comedia, la vida cotidiana y el amor, como última parada del ciclo Cronopios que se organizó en conjunto con el Hospital Escuela de Salud Mental.

Y el miércoles a las 20, en una función especial, se proyectará Vyzov / El desafío (Rusia 2023), de Klim Shipenko, considerado el primer largometraje de ficción rodado en el espacio. Shipenko, junto a Yulia Peresild (protagonista de la película), viajaron en 2021 a la Estación Espacial Internacional. Durante su estancia de 12 días, grabaron cerca de 30 horas de material, que se redujo a 50 minutos en el montaje final. Es organizada entre el IAAER, Casa de Rusia Regional Entre Ríos y la Fundación Observar.