¿Qué es el micropricing? Los cambios de precios en el combustible sin control que impactan en el bolsillo

Todas las semanas hay modificaciones al precio de los combustibles. Son variaciones casi imperceptibles que escapan a la persepción de la ciudadanía hasta que en la suma acumulada termina impactando en el bolsillo.

Desde la llegada de Javier Milei se avanzó en la liberación del mercado y el Estado se retiró del control y aprobación de precios. Es un cambio de paradigma que impacta en toda la economía y afecta principalmente a la población que sufre el encarecimiento de todos los rubros por el impacto del precio del combustible en todas las cadenas y sectores.

Antes, el Estado debía supervisar si las petroleras justificaban -o no- el pedido de aumento para luego aprobarlo para que impacte en el bolsillo. Hoy las petroleras tienen el poder de fijar el precio sin controles. El mecanismo que se adoptó es el de micropricing, un sistema que licúa la percepción de aumento pero no frena el impacto en el bolsillo.

¿Qué es el micropricing?

El micropricing es un sistema dinámico implementado por YPF que ajusta los precios del combustible en tiempo real según la demanda, hora, ubicación y competencia, reemplazando aumentos uniformes por variaciones locales, incluso diarias, para ofrecer oportunidades de ahorro, especialmente nocturnas o con autodespacho (hasta 8% de descuento), aunque genera cambios frecuentes y algo de confusión.

Precios Dinámicos: los precios no son fijos para toda la red; se ajustan en función de datos en tiempo real sobre flujo vehicular, demanda y precios de la competencia.

Variaciones Frecuentes: los precios pueden cambiar varias veces al día, a diferencia del modelo anterior de aumentos mensuales más uniformes.

Beneficios por Horario/Modalidad: descuentos significativos (hasta 8%) por cargar de madrugada (0 a 6 AM) y/o usando el autodespacho (con la App YPF), buscando fomentar el consumo nocturno.

Tecnología: YPF utiliza una sala de monitoreo (Real Time Intelligence Center) para procesar estos datos y aplicar ajustes localizados.

Últimos Cambios Reportados