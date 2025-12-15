Por entradas agotadas, Ricardo Montaner agregó una tercera fecha en el Movistar Arena

El cantante se presentará los días 21, 22 y 27 de febrero de 2026.

Por entradas agotadas para los dos primeros conciertos de “El Último Regreso World Tour 2026”, la gira de retorno a los escenarios de Ricardo Montaner, sumó una tercera fecha para el próximo 27 de febrero en Movistar Arena de Buenos Aires.

La preventa Banco Ciudad será a partir del martes 16/12 a las 16, en movistararena.com.ar por 48 horas o hasta agotar stock (lo que suceda primero). Una vez finalizada la preventa comenzará la Venta General. Hay 6 cuotas sin interés con Banco Ciudad.

Tras varios años de silencio en los escenarios, una de las voces más importantes de la música en español vuelve con “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira mundial que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta.

Por primera vez en su carrera, un día Montaner se detuvo… Dejó de mirar hacia afuera, para mirar hacia sus adentros. Nunca en más de cuarenta años detuvo la marcha y la vorágine. Bajó el ritmo, respiró y recargó energías. Pero la pausa terminó: Montaner vuelve con hambre de cariño, esa hambre que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores. Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.

La gira que dará su puntapié inicial el 21 de febrero en Argentina, con 3 shows ya confirmados en Movistar Arena de Buenos Aires, continuará el 28 de febrero en el Autódromo de Rosario y el 1° de marzo en Estadio Instituto de Córdoba para luego recorrer Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa.

Para acompañar el anuncio, Ricardo Montaner lanzó un nuevo single titulado “El Último Regreso”, canción inédita que le da nombre a su gira mundial de retorno a los escenarios; una emotiva historia sobre el amor que insiste en permanecer, aun cuando parece llegar al final.

“El Último Regreso” no es solo una gira: es su más esperado reencuentro. Con una trayectoria de más de 40 años, 25 álbumes de estudio (más recopilatorios) y una extensa lista de éxitos que han marcado varias generaciones, Ricardo Montaner es, sin dudas, una de las figuras más influyentes de la música latina, que ha construido un legado artístico sólido caracterizado por letras profundas y una interpretación emocional que trasciende fronteras.

Los premios y reconocimientos en su carrera son imparables: Montaner posee entre cientos de premios, decenas de discos Multiplatino, Platino y de Oro por sus cuantiosas ventas de millones de álbumes; varias Gaviota de Oro y Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile, así como Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Gaviota. Posee un Latin Grammy en la categoría “Mejor Canción Tropical” (2021) por “Dios Así Lo Quiso” (canción que grabó a dúo con el cantautor dominicano Juan Luis Guerra). En febrero de 2022 recibió un Premio Lo Nuestro a “Canción Pop del Año” por éxito musical “Amén”, canción que lanzó junto a sus hijos Mau y Ricky, Evaluna, y Camilo. En noviembre de 2016, recibió durante una ceremonia en Las Vegas un Latin Grammy a la Excelencia Musical por su contribución a la música latinoamericana.

Ha sido nombrado “Cantante del Año” por la revista Billboard y numerosas veces fue considerado en Venezuela como el mejor artista del país. En mayo de 2007 los Premios Billboard lo honraron con su máxima presea: el Premio a la Esperanza. Ricardo Montaner fue reconocido en el 2024 con el galardón "Latin American Music Awards Legacy" por su extraordinario legado musical e impacto duradero en la industria, consolidando su estatus como ícono del pop romántico en español.

Fuente: Noticias Argentinas.