Filipuzzi y el balance de UADER en 2025: “Hemos logrado muchas cosas, aunque siempre quedan pendientes”

El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi, hizo un balance de 2025 donde destacó los logros de la casa de estudios y las cosas que quedan pendientes para el próximo año.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Filipuzzi sostuvo que “el año termina bien, con muchas satisfacciones porque hemos logrado muchas cosas, sobre todo en materia de llevar tecnología e innovación tecnológica a muchas cosas de la Universidad como la inscripción digital y los títulos digitales”. “Muchas de estas cosas que se han implementado están cambiando muchísimo la forma de interactuar de la Universidad con el territorio”, resumió.

Consultado por las cosas que no se pudieron lograr, señaló que “siempre hay expectativas que quedan pendientes; por ejemplo, se trabajó mucho en una aplicación para el control de la asistencia que sea geo localizado y no se llegó a terminarla; también hay un sistema para los legajos del personal para despapelizar que hace ya un año que me vienen diciendo que en tres meses se termina y nunca pasa. Después nos hubiera gustado avanzar en algunas cosas que tienen que ver con infraestructura que uno las va llevando y se va haciendo lo que se puede”. “Son cosas que pasan siempre en la gestión; uno quiere y propone hacer una cantidad de cosas y se logran sólo algunas, pero lo importante es seguir avanzando y ver que se pueda lograr y llegar a los objetivos que tenemos planificados”, planteó.

Respecto de la matrícula, dijo que “en UADER siempre se mantiene; pasa en todas las Universidades que siempre se comienza con una inscripción grande y va decantando para el primer semestre y luego se estabiliza”. “Tenemos lugares donde la matrícula decrece, pero las alternativas que se van creando o sustituyendo ha sido muy impactante, y con los decanos vamos viendo cómo manejamos la cuestión de los espacios porque, por ejemplo, teníamos una propuesta en Gualeguaychú que era muy limitada y pequeña y alternamos y hace poco tuvimos 150 egresados en la Diplomatura de Industrias Culturales vinculadas al carnaval, en una propuesta de capacitación de un año, cuando teníamos una alternativa de seis o siete alumnos. Siempre vamos buscando la forma de llegar con propuestas que sean necesarias para las sociedades, pero nos pasa que ahí nos explota la matrícula”, contó.

En ese marco, comentó que “en la Facultad de Tecnología salieron las propuestas de Inteligencia Artificial y de Robótica” y puntualizó que inteligencia artificial “en las dos primeras semanas superó los 200 inscriptos; industrias del carnaval tuvo 400 inscriptos, se ampliaron los cupos y terminamos con 150, porque tenemos limitaciones en la capacidad de la tecnología, de servidores y demás. Por eso tratamos de hacer inversión en esto porque vamos hacia ese camino”.

Al respecto, remarcó que “la propuesta de ley de educación de Milei –que no sé si va a salir o no- en la parte que hace a la educación superior plantea directamente liberar el sistema de Internet. Hoy tenemos un tope de un 49% que podamos dar en las carreras y este proyecto lo amplía totalmente y si eso llega a salir va a cambiar sustancialmente las propuestas académicas de las Universidades. Entonces, lo que nos pasa con estas carreras es que tenemos inscripciones que son récord, pero tenemos limitaciones tecnológicas para poder llevarlas adelante y salimos con 100, 150 cuando quizás teníamos planeado 60 o 70 personas. Siempre estamos al tope de lo que podemos llegar”.

En cuanto a la anunciada y polémica cátedra libertaria, Filipuzzi señaló que “evidentemente fue más lo mediático y la discusión que hubo alrededor que lo que se ha avanzado; se firmó un convenio marco que está supeditado a llevar adelante todas las acciones, que hasta ahora no se ha hecho nada, ni tampoco de los que se quejaban y querían propuestas alternativas que tampoco llegaron acá”. “Nosotros vamos a seguir con la misma postura: acá quien venga a querer hacer una propuesta que tenga que ver con una forma de pensar, me guste o no me guste, vamos a abrir las puertas de la Universidad porque creo que hay que dar la discusión adentro. Es importante dar la discusión y debatir porque si no después pasa lo que pasó en las elecciones que se terminan sorprendiendo, o sectores políticos que creen tener la única verdad se terminan sorprendiendo con los resultados que se dan. Yo puedo o no compartir una ideología, pero no puedo dejar de escucharlos porque después la sociedad los convalida en las urnas y no entendemos nada, y me parece que una forma de poder prepararnos, si pienso diferente es tener los argumentos propios y contrarios para poder llevar otra propuesta”, analizó.

Agregó que sobre la propuesta de la cátedra “no se ha avanzado” y admitió: “Estoy esperando que pase un tiempito para, ahora que son diputados, llamarlos y hacer algunas tramitaciones en el Ministerio que son importantes de ir analizando y ver cómo se pueden abrir algunas puertas a nivel nacional para la Universidad”.

En relación con infraestructura, sostuvo que “el campus se está utilizando para algunas actividades, el viernes pasado se hizo la primera colación de la Facultad de Salud con 450 egresados y más de 1.400 personas con familiares y demás. Tenemos proyectado continuar con alguna obra en el otro sector donde está más la Facultad de Gestión que son aulas que se pueden llevar adelante, que tenemos algo de presupuesto para eso proyectado en el presupuesto del año que viene, hay que encararlo y llevarlo adelante, y además la idea es empezar a ver la posibilidad de continuar el esqueleto de hormigón que ya está plantado para proyectar la concreción de la segunda etapa de eso, que nos daría una solución importantísima de cara al futuro. Me gustaría llevar adelante y terminar por lo menos esa parte que es fundamental porque seguimos con estudiantes de Gestión y de Humanidades cursando en escuelas. Le dimos solución a salud con ese edificio grande que en su totalidad funciona en el campus, pero el problema de infraestructura continúa y seguirá continuando porque es una Universidad muy grande y con una matrícula que todos los años crece”.

Adelantó que “también estamos pensando que vamos a tener que planificar alguna infraestructura de algún aula y baños en la Facultad de Tecnología de Oro Verde porque con todas las propuestas nuevas, la ambiental y las tecnológicas, aumentó muchísimo la matrícula y ya nos estamos quedando cortos”.

Sobre la designación del ex decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Carlos Cuenca, como presidente del Consejo General de Educación (CGE), Filipuzzi opinó que “es una cantidad de circunstancias que tiene que ver con el trabajo que hemos realizado y que él ha llevado adelante en la Facultad; y para él comienza un camino nuevo, distinto, porque una cosa es estar en el ámbito de la Facultad donde hay una estructuración distinto y uno termina conduciendo un proceso general, y ahora es dar un paso adelante porque empieza un proyecto propio, personal”.

En tanto, anunció que “el 9 de diciembre” presentó su renuncia al cargo de Coordinación Educativa porque “consideré que era un proceso que se terminaba y que había que liberar para que se puedan armar equipos y además ya estaban agotadas las posibilidades de uno. Creo que Carlos va a poder llevar adelante con su impronta todo el proceso y yo ya me retiré y estoy abocado plenamente a la Universidad”.

Por último, sobre las denuncias por abuso sexual contra un psicólogo, influencer y docente de UADER, sostuvo que “eso ya está en lo judicial, en la facultad iniciaron un proceso de juicio académico que lleva un tiempo, y ya se tomaron las medidas que se podían tomar. Nosotros participamos si nos consultan o nos piden asesorar, pero en realidad es un proceso interno de la facultad. Hay otras facultades que han tenido problemas similares como fue en Gualeguay donde condenaron hace poco a un profesor y en ese momento tras la denuncia se procedió a la separación del cargo en forma inmediata. Hoy está el proceso académico y la denuncia penal que ya está en la justicia, y eso ahora tendrá todo un recorrido”.

“Sé que hay tres o cuatro profesores denunciados, pero algunas eran denuncias muy informales y sin tanto sustento; sí hay dos o tres con denuncias más profundas”, concluyó.