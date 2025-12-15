Murió Marciano Martínez, referente del derecho entrerriano

Marciano Martínez fue un referente del derecho en Entre Ríos, convencional constituyente e impulsor del juicio por jurados.

El abogado Marciano Martínez, una de las figuras más respetadas del derecho entrerriano, falleció este lunes 15 de diciembre en la ciudad de Paraná, donde se encontraba internado en la clínica La Entrerriana.

Martínez fue abogado penalista, ex convencional constituyente y un referente ineludible en el debate sobre la modernización del sistema judicial. Durante más de cuatro décadas sostuvo una prédica constante a favor de la implementación del juicio por jurados en Entre Ríos, una institución prevista en la Constitución, pero largamente postergada en su aplicación efectiva.

Su trayectoria profesional estuvo estrechamente vinculada al ámbito académico y a la reflexión doctrinaria. Presidió el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y fue autor de libros y trabajos jurídicos que se convirtieron en material de consulta obligada para generaciones de abogados y estudiantes de derecho.

En 1985 publicó Juicio por Jurados, una obra pionera en la provincia, que tuvo distintas ediciones y que buscó difundir, desde una perspectiva jurídica y pedagógica, el valor democrático de la participación ciudadana en la administración de justicia. Años más tarde, escribió un estudio jurídico sobre el proceso de reforma constitucional de Entre Ríos de 1933, en el que analizó el origen y el alcance de la figura del juicio por jurados como mandato constitucional.

Más recientemente, Martínez participó como autor en la obra colectiva Juicio por Jurados en Entre Ríos, publicada en 2023, donde aportó el capítulo titulado “El aporte de la abogacía en el juicio por jurados y los héroes olvidados de 1933”, un trabajo que recupera antecedentes históricos y destaca el rol de la abogacía en la consolidación del sistema.

Además de su producción escrita, tuvo un rol activo en la vida institucional de la provincia. Fue convencional constituyente en la reforma constitucional de Entre Ríos de 2008, donde defendió una visión garantista del derecho y la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en el sistema judicial.

Reconocido por su solvencia técnica, su coherencia intelectual y su compromiso con los principios constitucionales, Marciano Martínez dejó una huella profunda en el ámbito jurídico entrerriano y en los debates institucionales sobre la justicia y el Estado de Derecho.

Fuente: Informe Digital