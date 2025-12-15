Nuevo ataque al servicio de transporte urbano en Paraná: apedrearon un tercer colectivo

Es el tercer colectivo atacado en el inicio de la nueva concesión de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná.

Otro colectivo urbano de la nueva concesión en la ciudad de Paraná fue atacado este lunes a primera hora. Según supo Ahora, el hecho se registró a las 5.30 de la mañana en inmediaciones de Salellas y Almafuerte.

Es el tercer colectivo de la nueva concesión de transporte urbano, cuya concesión fue otorgada a la UTE liderada por la empresa San José SA. Los otros dos colectivos fueron atacados la semana pasada. La denuncia fue radicada en Comisaría 12°.

En esta oportunidad, fue atacado el interno N° 18 de la Línea F. También producto de un objeto contundente, le provocaron la rotura de uno de los vidrios de las ventanillas laterales del lado derecho del móvil.

El primer hecho tuvo lugar ocurrió el lunes pasado en la cabecera de la Línea D, en Lola Mora y Quinquela Martín. Luego, hubo un hecho fortuito en una de las cabeceras de Ameghino y Florencio Sánchez, en San Agustín.