Ruta Nacional 174: un siniestro vial vuelve a poner en agenda la prevención en corredores estratégicos

Un grave siniestro vial ocurrido hoy alrededor de las 6:50, a la altura del kilómetro 34 de la Ruta Nacional 174 (que conecta Rosario con Victoria), volvió a encender señales de alerta sobre la seguridad en uno de los corredores más transitados que conecta el Sur entrerriano con la región centro del país. El episodio involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y a un camión Scania con acoplado, y dejó como saldo a una persona con lesiones de consideración.

De acuerdo al informe policial, por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron mientras circulaban en sentidos opuestos. La camioneta era conducida por un hombre que viajaba acompañado y regresaba desde la provincia de Córdoba con destino a Libertador San Martín. El transporte de carga, un Scania modelo 111 con acoplado Helvética, era conducido por una persona domiciliada en Viale y se dirigía hacia el Puerto San Martín.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Amarok sufrió lesiones que fueron calificadas como posiblemente graves, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Salaverry de la ciudad de Victoria. En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos del Puesto de Control Vial, personal de la Jefatura Departamental Victoria, agentes de Vialidad Nacional y Bomberos Voluntarios, quienes garantizaron la asistencia, el orden del tránsito y la seguridad en la zona.

Más allá del caso puntual, el siniestro vuelve a poner en foco factores recurrentes en este tipo de accidentes: la fatiga al volante en trayectos largos, la velocidad inapropiada y las maniobras riesgosas en rutas de doble sentido. La Ruta 174, utilizada tanto por vehículos particulares como por transporte pesado, exige una conducción atenta y responsable, especialmente en tramos donde la coexistencia de distintos tipos de rodados incrementa el riesgo.

En este contexto es oportuno recordar que, desde una perspectiva de accidentología vial, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz: respetar velocidades máximas, mantener distancias de seguridad, evitar adelantamientos indebidos y realizar pausas de descanso son conductas que salvan vidas. Cada siniestro grave no solo deja consecuencias individuales, sino que interpela a la sociedad sobre la urgencia de consolidar una verdadera cultura de seguridad en materia vial.