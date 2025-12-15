Tigre pretende negociar con Boca un nuevo préstamo del entrerriano Jabes Saralegui

Tigre comenzó las gestiones para seguir contando con el entrerriano Jabes Saralegui: el jugador nacido en General Ramírez debe regresar a Boca –al igual que otros 17 futbolistas–, luego de haber estado a préstamo por un año en la entidad de Victoria. Con 22 años, el mediocampista ofensivo figura en los planes del Matador, pero deberá negociar una nueva cesión.

El club bonaerense quedó muy conforme con el rendimiento del mediocampista surgido del Xeneize, que encontró continuidad, liderazgo y un rol central en el equipo. Por eso, la intención de la dirigencia es negociar un nuevo préstamo, ya que la opción de compra fijada en el acuerdo anterior resulta elevada para la economía del club.

Durante la temporada, Saralegui se convirtió en una pieza clave para Diego Dabove. Disputó 33 partidos, aportó tres goles y cuatro asistencias y, en el Torneo Clausura, llegó a vestir la camiseta número 10. Su regularidad fue una de las razones del buen año de Tigre, que logró clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

En Boca, el panorama es distinto. Desde su debut en 2023, el volante acumuló 42 partidos, aunque con menor continuidad y un rol más intermitente, condicionado por los cambios de entrenadores y la fuerte competencia interna. Esa diferencia de escenarios es la que hoy inclina la balanza hacia una nueva salida.

Así, mientras en Brandsen 805 se evalúa el futuro de una extensa lista de futbolistas que regresan de sus cesiones, Tigre avanza con la idea de sostener al ramirense Saralegui. El desenlace dependerá de las negociaciones entre clubes y de la postura que adopte Boca de cara a la planificación del 2026, consigna TyC Sports.