Profesionales de Salud protestaron en Casa de Gobierno contra cambios a la ley de asistencia sanitaria

Exigieron la reglamentación de la carga horaria y mejores condiciones laborales. “Estos temas deberían discutirse en una mesa de diálogo”, afirmaron.

Profesionales de la salud pública se concentraron este lunes en la explanada de Casa de Gobierno para manifestar su rechazo a la modificación de la Ley Provincial Nº 9.892, que regula la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria, que ya obtuvo media sanción legislativa.

Durante la protesta, entregaron un petitorio y reclamaron, de manera urgente, la reglamentación de la carga horaria laboral, una demanda que –según señalaron- lleva años sin respuesta.

En la oportunidad, la bioquímica Claudia Esplendore, trabajadora del Hospital San Roque, explicó ante Canal Once que el sector no se opone a una actualización normativa, pero sí a los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo. “Pedimos la reglamentación de la carga horaria, que es la que viene funcionando desde hace muchos años y sobre la cual organizamos los servicios y los salarios”, afirmó. Además, indicó que presentaron un petitorio con más de 40 firmas y notas formales sin obtener respuestas.

Por su parte, el cardiólogo Juan Berduc, del Hospital San Martín, sostuvo que uno de los principales reclamos es la incorporación de las guardias pasivas al recibo de sueldo. “Gran parte de los profesionales trabaja con pagos en negro y eso implica no tener cobertura ante accidentes ni estar incluidos en el seguro de mala praxis”, advirtió. También reclamó el reconocimiento salarial de las especialidades y subespecialidades, algo que -según señaló- sí ocurre en otras provincias.

Berduc remarcó que ya era la segunda vez que presentaban un petitorio sin respuestas y recordó que durante la pandemia realizaron movilizaciones similares sin lograr ser escuchados por las autoridades.

Carga horaria y salarios

Además, el jefe del servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital San Roque, Ernesto Uriburu, cuestionó la carga horaria prevista en la ley. “La norma habla de 36 horas semanales, de lunes a sábados, por un salario que ronda los 900 mil pesos. Es una carga irreal para ese nivel de ingresos”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que la ley nunca fue reglamentada y que esa situación coloca a los profesionales en un estado permanente de irregularidad.

Uriburu advirtió que la reforma en tratamiento no resuelve el problema de fondo y que se está perdiendo la oportunidad de adecuar la normativa a la realidad del sistema de salud. “No pedimos cobrar más, sino trabajar dentro de la ley”, enfatizó.

Calidad de atención y concursos

El médico cardiólogo Julio Kramer, también del Hospital San Roque, remarcó la necesidad de que los profesionales participen en la toma de decisiones políticas que alcanzan al sector. “Estos temas deberían discutirse en una mesa de diálogo”, expresó.

Además, Berduc alertó que algunos cambios propuestos podrían afectar la calidad de atención, especialmente los vinculados a los concursos para jefes de servicio. “Nos parece insuficiente reducir a cinco años la antigüedad requerida porque los pacientes merecen jefes de servicio con mayor experiencia”, concluyó.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica y los profesionales reiteraron su pedido de ser convocados antes de la sanción definitiva de la ley, al advertir que los problemas estructurales del sistema de salud continuarán sin resolverse si no se incorporan sus reclamos.