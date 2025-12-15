Oro Verde realizará una nueva edición de la feria navideña Regalá Local

El municipio de Oro Verde llevará adelante los días 20 y 21 de diciembre una nueva edición de la feria navideña Regalá Local, una propuesta organizada por la comuna que se desarrollará en distintos tramos de la calle Los Jacarandaes y calles aledañas, con el objetivo de promover el consumo en comercios y emprendimientos de la localidad en el marco de las celebraciones de fin de año. La actividad se realizará en formato peatonal, con participación de emprendedores, artesanos y comerciantes, e incluirá espectáculos en vivo y actividades pensadas para toda la familia.

La feria tendrá lugar el sábado 20 de diciembre a partir de las 19:30 y el domingo 21 desde las 18, en el sector comprendido por calle Los Jacarandaes desde avenida Intendente Del Castillo hasta Los Jilgueros, además de pequeños tramos de calles transversales y sectores que conectan con avenidas Los Sauces y Los Chañares. Durante ambas jornadas, estos espacios se transformarán en peatonales que permitirán recorrer con mayor comodidad los puestos de venta y los locales comerciales que permanecerán abiertos especialmente para la ocasión.

La iniciativa busca generar un punto de encuentro entre vecinos, comerciantes y emprendedores locales, con el objetivo de brindar una alternativa para la compra de regalos navideños. A lo largo del recorrido se instalarán stands de productores de la zona, con propuestas que incluyen artesanías, productos de elaboración propia, showroom de emprendimientos y distintas adornos y objetos para las fiestas. Desde la organización indicaron que la feria apunta a fortalecer la economía local y a visibilizar el trabajo de quienes producen y venden en Oro Verde.

Además del paseo comercial, la feria contará con una agenda de actividades culturales. El sábado 20 se presentará el Taller de Ritmos Latinos, seguido por espectáculos musicales a cargo de Bernardita Gutiérrez, Alta Revolución y Trío Alegría, que ofrecerán shows en vivo desde las primeras horas de la noche.

El domingo 21, la jornada estará orientada a las infancias y a las familias. A partir de las 18, se prevé la llegada de Papá Noel, que recorrerá la feria junto a integrantes del cuerpo de bomberos para repartir golosinas.

Ambas jornadas serán de acceso libre y gratuito.