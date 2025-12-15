El FMI celebró el plan del Gobierno para fortalecer las reservas y el regreso al mercado de deuda

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el regreso de la Argentina al mercado de deuda en dólares con la emisión del BONAR 2029N y las medidas anunciadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para fortalecer las reservas internacionales a partir de 2026.

“Celebramos el acceso reciente a los mercados y los pasos anunciados para fortalecer el marco monetario y cambiario, recomponer las reservas y avanzar en reformas que impulsen el crecimiento. Estamos trabajando de cerca con las autoridades argentinas mientras implementan estas medidas importantes”, expresó Julie Kozack, la vocera del organismo multilateral, en su cuenta de X. A los pocos minutos, la funcionaria recibió el agradecimiento del ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la misma red social.

En los últimos meses, la entidad presidida por Kristalina Georgieva había insistido en varias oportunidades con la necesidad de acumular divisas para evitar oscilaciones del tipo de cambio, inestabilidades internas y shocks que provengan del exterior.

“Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”, había manifestado la propia Kozack en su conferencia de prensa de principios de diciembre de 2025.

Durante la primera revisión del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Javier Milei y el FMI, el directorio del organismo resolvió otorgar un waiver sobre la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN), lo que implicó una reducción de la exigencia en 5.000 millones de dólares.