Básquet asociativo: Recreativo dominó en casa y quedó al frente en la final

Recreativo hizo los deberes en su casa y se puso arriba en la definición del Torneo Clausura.

Recreativo derrotó a Estudiantes por 72 a 67 en el primer juego de la serie final del Torneo Clausura y quedó al frente en la definición del certamen que organiza la Asociación Paranaense de Básquetbol (APB).

El ganador tuvo un tridente goleador que le dio ventaja en el tanteador y que lo sostuvo en los momentos complicados: Juan Krapp terminó con 20 puntos, Santino Valdemarin anotó 17 unidades y Lucio Fravega hizo 14 tantos. En la visita, Conrado Zapata volvió a ser el goleador con 21 puntos y Román Rodríguez firmó 13 tantos.

Con mucho carácter y decisión, Recreativo entró pisando fuerte. Trabajó con determinación para meter un parcial de 26 a 19 en los primeros 10 minutos. Sostuvo la ventaja como para irse al descanso largo arriba 45 a 38, señala Paraná Deportes.

Tras la lesión de Alan Guanco, Estudiantes apostó a una defensa zonal atenta a que el local no tenía un tirador fijo. Le dio resultado porque Recreativo no tuvo tanta eficiencia, de hecho, convirtió 12 puntos en el tercer parcial y 15 en el último cuarto.

El problema del CAE es que lo bueno que logró en defensa no lo pudo facturar en ataque. Ante esta situación, Recreativo se las ingenió para mantenerse arriba y así logró quedarse con el partido.

El próximo martes en cancha de Estudiantes se disputará el partido revancha, en el cual el CAE está obligado a ganar para empardar la llave y forzar la definición a un tercer encuentro.