Oliva: “En jubilación y reforma laboral es muy difícil que yo vote en contra de los trabajadores”

"Lo que tenemos para mañana es el Código Fiscal y la coparticipación de comunas, no creo que lo previsional llegue la semana que viene, pero sé que va a suceder”, afirmó Oliva.

El senador provincial Martín Oliva (PJ-Uruguay) se refirió a la situación de la salud en la provincia y analizó diversos temas de interés como el tratamiento del Presupuesto y la reforma previsional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Oliva confirmó que dejará la presidencia del bloque y comentó que “en diciembre de 2023 se definió un año y después no hubo decisión de cambiar, las dos veces votamos y ahora ya les dije que vamos a votar en estos días porque mi etapa está cumplida, era un año y fueron dos, agradecido de que haya sido por voto, pero fueron dos años de muchísimo aprendizaje, de conocer muchas cosas de la política y la legislación provincial”.

Consultado por el tratamiento del Presupuesto, opinó: “Como cualquier Ejecutivo, yo siempre quería que me lo aprueben por unanimidad, era mi obsesión cuando fui intendente y me tomaba el trabajo, a través de mis secretarios, de que saliera así; en este caso es la segunda vez que voto positivo por el Presupuesto y me abstengo en el endeudamiento en dólares porque considero que con los endeudamientos que hemos dado –de 450.000 millones en 2024 y 420.000 millones en éste- le es suficiente a la provincia para el desarrollo de la obra pública ya que están destinados principalmente a eso y no tanto a gastos corrientes o de funcionamiento”.

Sobre la reforma previsional, el senador comentó que la semana pasada estuvo con (el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón) Bagnat “porque cumplo 57 años en enero, soy personal de salud y creo que tenemos un régimen especial de jubilación y quería saber mi estado de jubilación y las condiciones, y allí me afirmó que hay un proyecto –aunque no me dio los detalles, obviamente- que no me dijo cuándo lo van a elevar, pero si se miran las alocuciones de Dal Molín y Vergara en la sesión que se votó el Presupuesto, hablan de una reforma previsional en ciernes. Así que imagino que estará en enero o febrero, por ahora lo que tenemos para tratar mañana es el Código Fiscal y la coparticipación de comunas, no creo que lo previsional llegue la semana que viene, pero sé que va a suceder”.

Aunque sin conocer precisiones, adelantó que “seguramente el tema de la edad va a estar” en el proyecto de reforma. Al respecto, consideró que “habría que segmentarlo, no podemos poner a todas las personas por igual, porque no son todos los mismos y un trabajo administrativo en el Estado...como existe ahora, pero no me parece que a los 45 años alguien se pueda jubilar, me gustaría escuchar los argumentos de quienes defienden esa posición. Sé en mi carácter de médico que la prolongación de la vida es un hecho, cuando esta ley se pensó la expectativa de vida era diferente, ahora está llegando en algunos lugares del mundo a 75 o 76 años y no creo que alguien pueda jubilarse a los 45 o 50 años y tener 35 años de jubilado, porque de por sí ya hay un desbalance en la relación aportante-jubilado”.

“Es un tema para debatir con la gente que hace previsional, y creo que es el principal tema porque eso define la cantidad de personas que van a seguir aportando como activos”, resumió.

De todos modos, aclaró: “Hay dos cosas que voy a definir siempre del lado de los trabajadores que es el núcleo político principal del espacio político por el que llegué a la senaduría; en la jubilación y la reforma laboral son las dos cosas que es muy difícil que yo vote en contra de lo que piensa el conjunto de los trabajadores y sus representantes. Más allá de que pudiera sentir algún convencimiento de que la Caja no puede seguir de esta manera, pero es muy difícil que por convencimiento propio yo pueda ir en contra de lo que opine la gran masa de los trabajadores. Tengo que someter a mucho análisis lo que digo, con fundamentos, pero es muy difícil. Podría tener un convencimiento de que hay que tocar la edad, pero si la mayoría de los representantes de los trabajadores me lo dicen, o pasa como lo que pasó en la obra social de Entre Ríos, yo actué por convencimiento, más allá de que sabía que había cuestiones por modificar de las prestaciones y demás. En este caso tengo el convencimiento de que uno representa a un núcleo importante que son los trabajadores y yo tengo que hacer lo que ellos consideren mejor”.

A la hora de analizar la situación sanitaria de la provincia, sostuvo que “es muy difícil abordar el tema de la salud en la provincia; en una reunión le propuse a (el ministro de Salud, Daniel) Blanzaco hace poco cuando fui a plantearle temas de salud mental –la semana pasada acá se suicidó otra chiquita de 20 años- que hay que sentar a quienes hacemos la medicina que son los médicos, autoridades sanitarias, formadores de médicos, colegios profesionales y desarrollar algo con un análisis plausible hacia adelante. Puede llevar mucho tiempo, pero tiene que tener ese lugar de trabajo la reconducción y la reorganización de muchas cosas de salud. Hay que organizarla, tenemos 17 Departamentos con 17 realidades diferentes, tenemos niveles de prestación superpuestos en la Nación y en la provincia, y creo que se necesita un profundo trabajo”.

“Le dije a Guillermo (Grieve) que el plan entrerriano de salud no lo veía factible o aplicable, no hablé con Daniel si él está llevando adelante ese tema puntual, pero le hice una propuesta sobre lo que pienso de salud mental y le avisé que también se la haría al gobernador. Veo en salud un problema que no es de ahora, pero hay que poner un punto y paralelamente a ir corrigiendo ciertas cosas, hay que hacer un plan de trabajo muy grande que tenga conexiones con los municipios y con la Nación”, planteó.

Agregó que “en la provincia tenemos la Adventista del Plata, la UNER, la UCU, gente que hace salud, que está desarrollando, formando médicos y enfermeros ¿cómo no van a participar en la opinión de un plan de salud para la provincia? Cómo vamos a pensar Concepción del Uruguay que tiene un hospital enorme con Feliciano o Tala que les cuesta desarrollarse. Por eso mi propuesta del Concejo Interuniversitario era para esto, la salud de la provincia debe pensarse de otra manera. Excepto en Concordia la costa del Uruguay no tiene otra terapia intensiva pediátrica y eso es escasísimo”.

“No están bien muchas de las cosas que puedan hacerse en salud, que se intentan cambiar, pero debería desarrollarse un plan amplio, que llevaría mucho tiempo, consensuarlo, aplicarlo y que el que sea gobernador o gobernadora de la provincia lo respete”, definió.

En otro orden de temas, se refirió al impacto que causó en Concepción el cierre de la planta avícola de Tres Arroyos y afirmó que “hay dos realidades con respecto a eso, tenemos el frigorífico FEPASA con una planta que va creciendo expansivamente en cuanto al desarrollo de infraestructura, si bien tiene mucha automatización, pero hace cinco años eran 340 empleados y hoy tiene casi cercano al doble. Me parece que lo de Tres Arroyos es un problema de granja a nivel nacional de todas sus plantas y en esta ciudad tenía dos plantas”.

“Nosotros tenemos un enorme problema, mi ciudad y mi Departamento tienen en la avícola el desarrollo principal y lo que está pasando es que los integrados están migrando. Veo con preocupación la situación de las importaciones, pero eso tiene sus consecuencias en el nivel de producción que tienen las plantas de acá que han mermado. También tengo que decir que hace tres años era noticia el cierre de la planta de San Justo y ahora esta planta está aumentando su producción. En este caso tiene que ver muy puntual con una empresa, que deseo que se normalice, porque en las otras que no están bien porque ven los pollos de Brasil en las góndolas de la Argentina, también repercute. Creo que vamos camino a estar peor porque las importaciones están por todos lados”, concluyó.