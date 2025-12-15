La Fiesta Nacional de la Playa de Río regresa a Concepción del Uruguay con una grilla artística de alto nivel

Concepción del Uruguay volverá a ser sede, del 14 al 18 de enero, de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, un evento organizado por el municipio que se desarrollará durante cinco noches consecutivas en el Predio Multieventos, con el objetivo de ofrecer una propuesta cultural, recreativa y turística. La 37ª edición del tradicional encuentro contará con espectáculos musicales de alcance nacional, actividades para las infancias, un paseo gastronómico y un espacio dedicado a la producción artesanal regional.

El miércoles 14 de enero estará dedicado especialmente a las infancias, con la presentación de Topa junto a Pim Pau y una propuesta de música y juego. El jueves 15 será el turno del rock, con la llegada de Las Pelotas al escenario principal, mientras que el viernes 16 la cumbia ocupará un lugar central con el show de Damas Gratis. El sábado 17 estará orientado a un público juvenil, con la actuación de La Joaqui acompañada por DJ Alan Gómez, y el cierre del domingo 18 quedará en manos del cantante cordobés Luck Ra, con una noche destinada al ritmo del cuarteto.

Además de los recitales, la Fiesta Nacional de la Playa de Río contará con una amplia propuesta gastronómica, que se desplegará a lo largo del Predio Multieventos mediante puestos a cargo de emprendedores y comercios locales. La oferta incluirá comidas rápidas, platos elaborados, opciones veganas y alternativas aptas para personas celíacas.

Otro de los atractivos tradicionales será el Paseo Artesanal, que en esta edición reunirá a más de 30 stands con productos de distintos rubros. Artesanos y emprendedores de Concepción del Uruguay y de localidades cercanas ofrecerán piezas realizadas en cerámica, textiles, madera, cuero y otros materiales, además de objetos de diseño y producciones vinculadas a la identidad regional.