El titular del BCRA negó que las nuevas bandas cambiarias vayan a generar inflación y un dólar más alto

Este último punto fue rechazado por Bausili durante la conferencia de prensa que compartió con el director del Banco Central e integrante del equipo económico, Federico Furiase: “Que las bandas se ajusten por la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor, va a depender de la inflación, le está dando un grado de flexibilidad a las bandas. Nosotros creemos que es un aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante”.

Uno de los principales cuestionamientos de los analistas era que las bandas, que hasta ahora se mueven al 1% mensual y lo harán hasta el inicio de 2026, corren por debajo de la inflación, que acumula cuatro meses de aceleración. La decisión del BCRA de modificar el ritmo al que se mueven las bandas chocaba con la proyección que hizo el presidente Javier Milei sobre la inflación cero para mediados de 2026.

“Esto es muy consistente con un sendero de baja de la inflación. Porque la inflación, como explicó el presidente en varias oportunidades, tiene que ver, desde el punto de vista del impacto monetario, con un exceso de oferta y se puede dar por aumento en la oferta y caída en la demanda o una combinación de las dos cosas (...). Vamos a ir a un proceso en donde la demanda de dinero aumenta y la oferta de dinero aumenta a través de la compra de reservas, pero a un ritmo menor que es consistente con una reducción de la inflación en el tiempo”, destacó Bausili.

Al mismo tiempo, el funcionario subrayó que “la mayoría de los días no nos debería sorprender que el BCRA esté comprando dólares en el mercado y se definió como un parámetro sobre la participación: la idea es participar en un volumen que no afecte el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado de cambio, por eso hablamos de un monto que esté en línea con el 5% del volumen diario”. No obstante, aclaró que eso dependerá de los volúmenes negociados en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

“Que el BCRA esté comprando y acumulando reservas no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba porque esto se está haciendo en respuesta a un aumento en la demanda de dinero”, aclaró y sumó que la forma de abastecer es que la autoridad monetaria compre reservas.

Un informe de Adcap consideró positiva la medida al asegurar que se configura un escenario promisorio para los bonos en moneda dura, aunque marcó algunas consecuencias negativas. “El BCRA se está moviendo en la dirección correcta, aunque la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo”, expresaron desde la ALyC.

A cuánto corren las bandas

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación en noviembre fue del 2,5% y si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a festejar el dato, se trató del cuarto mes consecutivo de aceleración.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), hubo una aceleración de las estimaciones por parte de los privados. Ahora la mediana de las respuestas arrojó que la inflación en noviembre fue de 2,3 % (cuando en la consulta anterior habían indicado 1,9%). Para diciembre, estiman que los precios correrán a un 2,1% a nivel general y que entre enero y abril de 2026 la inflación oscilaría entre 1,9% y 1,5%, de acuerdo a las consultoras que releva el BCRA de forma mensual.

Al utilizarse el último dato disponible para actualizar las bandas cambiarias, en enero de 2026 deberían elevarse a 2,5%, en coincidencia con la estadística del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025.

