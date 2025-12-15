Trofeo de Campeones: Platense y Estudiantes jugarán el sábado en San Nicolás

La definición entre Platense y Estudiantes se jugará el sábado a las 18 en San Nicolás.

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán este sábado desde las 18 y en el estadio San Nicolás por el Trofeo de Campeones. Así lo confirmó la Liga Profesional de Fútbol este lunes a través de un comunicado en su sitio web. El partido entre los campeones del Torneo Apertura y Clausura se jugará en estadio neutral y contará con transmisión de TNT Sports y Espn Premium.

Cabe recordar que el Calamar se clasificó para disputar este trofeo tras vencer a Huracán por 1 a 0 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En tanto que el Pincha lo hizo el pasado sábado ante Racing, por penales, luego de igualar 1 a 1 al cabo de 120 minutos de juego en el mismo escenario.

En su comunicado, la LPF aclaró que la “localía de este encuentro en estadio neutral se establece según el punto 20.3 del Reglamento de Torneos LPF, que indica que el local, a efectos organizativos, corresponde al equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones de la Tabla General de Posiciones (conforme al art24)”.

AL igual que la definición del último sábado, en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penal.