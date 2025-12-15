Blanqueo: desde enero quedarán liberados más de US$20.000 millones que podrían ir a inversiones financieras

El próximo 1° de enero quedarán libres los depósitos de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) bancarias y en Alycs, que ascenderían a más de US$20.000 millones, y distintos especialistas consideran que podrían volcarse a inversiones financieras y en inmuebles.

Cabe recordar que, en el último blanqueo, se estipuló que los fondos de hasta US$100.000 debían permanecer inmovilizados en cuentas CERA hasta el 31 de diciembre de 2025 o invertidos en destinos autorizados para no pagar alícuotas adicionales.

Según el economista de FMyA Fernando Marull, que tomó información publicada el viernes por el Banco Central, las cuentas CERA y en Alycs ascienden a US$20.600 millones, mientras que el total de bienes declarados llegó a US$23.300 millones. En ese monto se incluyeron inmuebles declarados y cuentas en el exterior, publicó La Nación.

“Muchos ganaron un 20% en bonos y acciones. Se espera un movimiento fuerte: parte seguirá en instrumentos financieros y parte irá a inmuebles y campos”, anticipó.

Por su parte, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, opinó que lo que está en inversiones financieras puede cambiar de destino y pasar de un instrumento habilitado a otro de distinto tipo, pero difícilmente en esos casos se salga de la inversión.

En cuanto a los inmuebles, señaló que es un posible destino si se aprueba la reforma tributaria que está dentro de la reforma laboral. “Si se exime del impuesto cedular al resultado de la venta, si es ganancia, y si se eximen los alquileres con destino a casa habitación, parte de eso puede ir a inmuebles con el objetivo de obtener una buena renta”, afirmó.

Sobre los campos, explicó que alguien puede invertir porque cree que la tierra va a revalorizarse por la baja de las retenciones, y tampoco descartó que se destinen fondos para invertir en empresas mediante el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

“Lo más relevante es que las circunstancias no están dadas para que la gente, en su mayoría, retire los dólares y los guarde en una caja de seguridad. De alguna forma van a quedar en el sistema, ya sea en inversión financiera, inmuebles, el aporte a una empresa o plazos fijos, pero difícilmente en este contexto se saquen los dólares del sistema bancario”, completó Domínguez.

En tanto, César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, dijo que el dinero que quedará liberado puede ir a inversiones financieras o inmobiliarias, ya que, con la reforma, las rentas de inmuebles y de instrumentos financieros de fuente argentina quedarían exentas de Ganancias.

Por otro lado, el abogado tributarista Diego Fraga señaló que es difícil ponerse en la cabeza de quienes blanquearon y ahora tienen el dinero con libre disponibilidad. “Algunos lo usarán para comprar departamentos, otros campos, otros vehículos. Lo que no veo es que lo vuelvan a poner debajo del colchón, porque no es lo más recomendable: con la inflación en los Estados Unidos, el dólar pierde valor todo el tiempo”, detalló.

Por último, un inversor que pidió no ser citado sostuvo que es imposible decir si los fondos irán a inversiones inmobiliarias u otros destinos, pero que el timing favorece al Gobierno.

“Está todo bien pensado, porque ahora los que entraron en el blanqueo van a tener libertad para disponer de sus dólares cuando la confianza en la gestión es bastante elevada. En los últimos meses, hubo poca compra de dólares. La gente confía en el plan económico y no se está refugiando en el dólar constantemente”, puntualizó.

Por otro lado, mencionó que el 1° de enero de 2026 se levanta la parte del cepo que aún sigue para las empresas y que, “si todo fuera un caos, todos sacarían los dólares”, es decir, repatriarían los fondos instantáneamente el 2 de enero. Sin embargo, vaticinó que, con el nivel de confianza actual, quizá ni se muevan demasiado los dólares del sistema financiero al haber libertad para usarlos, ni tampoco los de las empresas, aun cuando exista esa posibilidad.