La obra de Julián Bruna tendrá una función en Santa Fe antes de su gira internacional

La obra "Onírico: perteneciente o relativo a los sueños", protagonizada por el actor y payaso Julián Bruna y dirigida por Ezequiel Caridad, se presentará este viernes 19 de diciembre a las 21 en la Sala Foyer del Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, ubicada en Junín 2475, en la ciudad de Santa Fe. La función se realizará en una única jornada y forma parte de una instancia especial para el espectáculo, que celebra su primer año de recorrido con esta presentación antes de iniciar una gira internacional.

Se trata de una obra de clown que aborda el vínculo entre los sueños y la realidad a partir del despertar de un payaso que transita su mundo interior en soledad. A lo largo de la puesta, los objetos cotidianos adquieren vida y se transforman en compañeros de escena.

La función en la Sala Foyer se inscribe en un momento particular del recorrido de la obra, ya que marca su primer aniversario desde el estreno. La presentación en Santa Fe funciona como una instancia previa a su participación en escenarios internacionales, con una próxima gira por Italia. Desde la producción señalaron que esta etapa representa una instancia para afianzar el trabajo realizado durante el año y compartirlo con nuevos públicos, antes de llevar la propuesta a otros países.

El equipo artístico está integrado por Oscar Bruna a cargo de la escenografía, Lucas Ruscitti en el diseño, y Raquel Modenesi en la confección de vestuario. La fotografía del espectáculo es de Julieta Correa y el diseño visual de Mila Etérea.

Las entradas para la función tienen un valor de $12.000 en venta anticipada y de $15.000 el día de la función. Pueden adquirirse en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 14 a 21, únicamente en efectivo.