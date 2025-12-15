Viví Paseo 25 de Mayo: una noche de compras, cultura y solidaridad

En distintos puntos se podrán donar golosinas destinadas a niños y niñas de 12 merenderos que tutela la Fundación Solidaria Mitre y a Fundación Crisálida. La iniciativa, impulsada por los comerciantes de la zona, cuenta con el respaldo de la Municipalidad, el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) y el Centro Comercial e Industrial de la ciudad.

“Estamos preparados un año más para este evento que tendremos con horario extendido, promociones con precios tentadores para que la gente se sume a vivir una noche especial. Además, repetimos la iniciativa solidaria para asistir a merenderos”, comentó Julieta Toledo, organizadora de Paseo 25 de Mayo.

“Para nosotros es una ayuda enorme. Recibimos todo tipo de golosinas, en paquetes cerrados, para abastecer a más de 600 chicos. Por eso invitamos a la gente que viva el paseo, que ya fue un éxito, y que acompañe las propuestas solidarias”, comentó César Graf, médico representante de la Organización Solidaria Mitre y de Fundación Crisálida.

También se dispondrá un stand de la Fundación Crisálida con souvenirs y distintas producciones.

Artistas

El escenario principal se ubicará sobre calle Monte Caseros y 25 de Mayo, otro sobre 25 de Mayo (frente a Canal 9 Litoral) y el restante en 25 de Mayo e Yrigoyen. Sobre las tarimas actuarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, Cuarteto de Saxos, Flashmob, Pareja de Tango Bololó, Asociación Verdiana, El Grito Sagrado compañía folklórica litoraleña y la presentación de Roze y La Bersuit.