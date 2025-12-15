La Municipalidad dio a conocer los proyectos seleccionados del Feicac 2025

El Feicac tiene como objetivo acompañar a los trabajadores de la cultura.

La iniciativa del Municipio busca apoyar y acompañar proyectos artísticos, culturales y de ciencias. A partir de un estímulo monetario, el objetivo es materializar proyectos que impliquen una mejora en la vida de la ciudadanía. En esta edición se presentaron 213 proyectos.

Los proyectos contaron con el asesoramiento y el seguimiento de tutoras y tutores, que brindaron herramientas para escribir, organizar y optimizar sus presentaciones, además de dictar talleres con contenidos claves como elaboración de objetivos, identificación y caracterización de actores y contexto situacional, requisitos de rendición, entre otros. Se realizaron un total de 13 reuniones informativas en distintos espacios comunitarios, redes barriales, centros culturales y universidades de la ciudad.

La Comisión Evaluadora del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (Feicac) 2025, estuvo integrada por Daniela Farfala (Municipalidad de Paraná), Patricia Viviana López (UTN), Raúl Héctor Eusebi (Uader) y Aldana Sofía Del Mestre (UNER).

Para la selección, se priorizaron los proyectos que promueven la inclusión y la transformación social; vinculando el arte, la cultura y la ciencia con la Cultura Comunitaria, Salud y Ambiente, Salud Mental y Consumos Problemáticos, Educación Popular, Espacios Culturales, Distrito Cultural y revitalización del entorno de Bv. Racedo y el ferrocarril, Economía Popular y Organización Comunitaria, Géneros y diversidades, Nuevas tecnologías y Mundo Digital, y el Rescate e investigación cultural, artística y científica.

Proyectos seleccionados en orden de mérito

Categoría A: Emprendimientos de base cultural sin fines de lucro

-Las aves cantan en el Islote Curupí | Gustavo Norberto Romero

-Banda musical - "Notas Jóvenes" | Daiana Grisel Werner

-Roboticlar “Transformando chatarra electrónica en oportunidades educativas” | Christian Balda

-Reciclado y restauración de muebles con residuos sólidos urbano | María Haydee Rosetti Garro

-La Liga de Payasos Comunitarios | Ezequiel Caridad

-Promoción del trabajo de recicladores/as y su incidencia en el medio ambiente | Axel Alejandro Roca

-Fuegos del barr(i)o | José Roberto Arellano

-“Roja a los Mandatos” | Vito Andrés Borini

-Leyendas de mi costa. Experiencias sensoriales para la primera infancia | Carla Victoria Domínguez

-Compañía de Radio Teatro del Paraná | Andrés Guillermo Main

-7° Feria de lecturas. Tramando historias en comunidad | Biblioteca Popular Caminantes

-Memoria Activa | Valentina Arlettaz

-Tallando el Futuro | Emanuel Cornejo

-Barrio Aventura. Barrio Deseo. Relatos para un barrio en construcción | Federico Alejandro Vimberg

-"Cultura que nos encuentra”. Puesta en valor y refuncionalización de la Sala Cultural del Complejo Comunitario Barrio Mitre | Asociación Vecinal Barrio Mitre

Categoría B: Emprendimientos asociativos de base cultural, artística o científica con o sin fines de lucro

-Festival Callejero por la Memoria 6ta edición | Asociación Civil Barriletes

-Incorporación de instrumentos, equipos e insumos para el desarrollo y puesta a punto de robots, con miras a las próximas ediciones de la Competencia Nacional de Robótica en la ciudad de Paraná | Alejandro Raul Dachary

-El Hospital de Día sale a la calle | Mauro Gieco

-La mirada táctil: Encuentros de experimentación visual, diseño e inclusión sociolaboral | Noelia Belén Espíndola

-Energía Solar Paraná | Gustavo Adelqui Rodríguez

-Agua más controlada, agua más pura, agua para todos | Fabio Vincitorio

-Jornadas de Teatro | Dolores Azul Acosta Balmas

-Orquesta Juvenil Entrerriana | Valentín Xavier García

-3° Festival Entrerriano de Circo “Circo en Comunidad: Arte y Encuentro en los Espacios Públicos de Paraná” | Julieta Zalazar

-Elevar la Mirada: Taller de artes gráficas en El Morro | Luciano Ávila-XII Festival de Teatro Callejero Corriendo la Coneja | Daniela María Osella

-“Teatro del Inconsciente”: Escena Abierta y Foro Participativo para la Promoción de la Salud Mental Comunitaria | Yamila Aldana Barrientos

-Paranoica: Feria y Convención de Historieta e Ilustración — 2ª Edición (2026) | Matías Aranda-Sonamos Identidad | Fundación Mujeres Tramando

-Papel y Tijera. Feria de ilustradores y diseñadores gráficos | María Fiorella Emeri

Categoría C: Producción de diseños, ediciones discográficas, editoriales y audiovisuales independientes

-Tinta, Sellos y Papel | Guillermina Battu

-La Semillera (No hay recetas, hay experiencias e historias) | Fernanda Álvarez

-“Parte del río”. Una historieta soberana protagonizada por Luis “Cosita” Romero | Pablo Russo

-Acá Hacemos Magia | Floriana Alejandra Lazzaneo

-Salir de la cama: episodios para desarmar la inercia | Cira Inés Monge

-Malas y Santas | Fiorella Caballero

- 4 estaciones entrerrianas: Dibujos sonoros Partituras intervenidas | Maximiliano Sanguinetti

- Paraná Chaná | Adriana María Carolina Lara Beltzer

-VIVO en Paraná - Sesiones en el Juan L. Ortiz | Julián Dal Coletto

-Libro del Carnaval Paranaense | Graciela Nora del Carmen de Aracil

-Las Normalistas | Julieta Alegre

-"Corazón de Kurupi" - Arapoty Dúo | Agustina Monzón

-Edición de libro: “Las voces del sonido. Historias de vida en la producción musical de Paraná” | Román Eduardo Mayora

-El lugar debe existir antes de partir | Lucila Mayol Pohl

-Memorias de rebeldías y otras hierbas | Ailén Moreyra

Categoría D: Proyectos de preservación, montaje, restauración y puesta en valor del patrimonio artístico, histórico y arquitectónico de la ciudad

-Sala Antonio Medina de la Biblioteca Popular del Paraná | Biblioteca Popular del Paraná

-Refuncionalización de la Sala Museo del Parque Botánico. Etapa 1: Guion Museológico, Iluminación y Puesta en Valor del Ala Derecha | Matías Netto

-Hornos, Barrancas y Ribera Fundante: Una aproximación arqueológica al patrimonio costero de Paraná | Alejandro Richard

-Paraná Inmersiva: Patrimonio Histórico y Memoria Colectiva en Realidad Aumentada y Virtual | Federico Pablo Yulita

-La Hendija: Una Historia Viva. 36 Años de Cultura en Paraná. Restauración y puesta en valor de la Sala Uno del Centro Cultural La Hendija | Fundación La Hendija

-Nosotros, los del puerto, Patrimonio inmaterial y memoria comunitaria de Puerto Viejo, Paraná - Entre Ríos | Mirta Mariela Albornoz