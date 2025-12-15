Con un entrerriano y un ex Patronato, Cusco FC clasificó a la Libertadores 

Con presencia entrerriana y un ex Patronato como goleador, Cusco FC derrotó 2 a 0 a Sporting Cristal y logró el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Una jornada histórica se vivió en la Ciudad Imperial. Cusco F.C. se consagró subcampeón de la Liga 1 2025 del fútbol peruano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con este triunfo, el equipo donde milita el talense Nicolás Silva y el ex Patronato Facundo Callejo (autor de un gol) no solo desató el festejo de sus hinchas, sino que consiguió el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El mediocampista oriundo de Tala fue protagonista de este logro que significó la concreción de una meta esquiva en su carrera. Si bien es su quinta clasificación a la Libertadores, es la primera vez que Silva y su equipo acceden directamente a la fase de grupos del certamen más prestigioso del continente.

El equipo dirigido por Miguel Rondelli afrontó el partido decisivo con gran orden, revirtiendo la mínima desventaja sufrida en la ida. El control táctico se tradujo en el marcador a los 37 minutos, cuando el argentino Iván Colman abrió la cuenta de penal, tras una falta en el área.

En el complemento, a los 10 minutos, el ex Patronato Facundo Callejo amplió la ventaja para sentenciar el 2-0. Cabe destacar que Callejo tiene un vínculo con la provincia, ya que jugó en el Rojinegro en 2016, cuando el equipo militaba en la Primera División.

A pesar de la expulsión de un jugador a los 39 minutos, Cusco F.C. demostró disciplina defensiva y logró sostener el resultado durante los 11 minutos de adición.

El pitazo final de Bruno Pérez decretó el subcampeonato y la fiesta en la ciudad, mientras que Sporting Cristal deberá conformarse con disputar la Fase 2 del torneo continental.

Para Silva, esta clasificación cierra una larga racha de esfuerzos que incluyó pases por: Huracán (Libertadores 2019), Argentinos Juniors (Libertadores 2021) y Deportivo Cuenca de Ecuador (Libertadores 2023), además de la clasificación previa a Repechaje con el propio Cusco F.C. en 2025. El sueño de jugar la fase de grupos, finalmente, se hará realidad en 2026.