“Nos salvamos de milagro”, dijo el intendente de Colón tras el accidente en una ruta de Brasil

El intendente de Colón, José Luis Walser, habló por primera vez tras el accidente que sufrió junto a su familia mientras se trasladada por una ruta en Brasil.

Producto del siniestro, su mujer Gimena Bordet y una de las hijas del matrimonio resultaron heridas. La menor está fuera de peligro, pero la esposa de Walser permanece internada en un hospital de Porto Alegre, su estado de salud es estable dentro de un cuadro considerado complejo.

En un audio que difundió la Municipalidad de Colón, Walser se refirió al hecho y afirmó que tanto él como su familia están vivos “de milagro”.

“Quiero dejar este audio para tener un contacto personalizado con ustedes. Después de estos días de profundo dolor, de tribulación y oscuridad para mí y mi familia comienza a salir un poquito el sol”, dijo el Jefe Comunal y agradeció “todas las oraciones y los gestos de amor y de ayuda de miles de personas que se pusieron a disposición y por sobre todas las cosas oran por nuestra salud, por nuestra familia”.

Sobre el estado de salud de su esposa, indicó que “Gimena está internada en la terapia intensiva de un hospital de Porto Alegre, la estoy acompañando junto a su papá Jorge. Hoy la visitamos y dentro de su cuadro crítico tuvo una leve mejoría, lo cual nos llenó de nueva esperanza”.

“Estamos fortalecidos porque creemos en que Dios está haciendo su obra, está terminando la obra que comenzó en la ruta porque créanme que nos salvamos de milagro”, expresó Walser sobre el siniestro vial.

Tras ello mencionó que sus hijos “están en casa, están recuperándose con toda la familia y Gimena sigue evolucionando”.

Por último, manifestó: “Tengo la fe intacta, estoy fortalecido y quiero transmitirles tranquilidad a todos los vecinos de Colón, la gestión sigue su curso de manera ininterrumpida, yo necesito estar al lado del amor de mi vida, que es la madre de mis hijos, les agradezco de corazón todas las oraciones y les pido que sigan orando que Dios necesita escucharnos unidos pidiendo por la salud de nuestra Gimena”