Cierre de carreras terciarias en Gualeguaychú: el diputado nacional Guillermo Michel se reunió con docentes

La comunidad educativa de Gualeguaychú en alerta por el posible cierre de carreras terciaras en la ciudad.

El diputado nacional Guillermo Michel y los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray dialogaron con docentes de nivel superior nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) sobre la preocupación generada por el posible cierre de carreras terciarias en la ciudad.

Durante el encuentro, las y los docentes de AGMER manifestaron su alarma por la pérdida de oferta educativa, el impacto directo en las fuentes laborales y fundamentalmente, por lo que consideran un “avasallamiento a la educación pública, producto de decisiones que avanzan sin diálogo ni planificación”.

La preocupación se generó a partir de una comunicación oficial dirigida a los institutos superiores en la que se advierte sobre la posible eliminación de carreras de formación docente y tecnicaturas, habilitando únicamente una cohorte para el año 2026, sin brindar previsibilidad educativa ni para el alumnado ni para el cuerpo docente.

Los legisladores coincidieron en expresar su acompañamiento a la comunidad educativa, del mismo modo coincidieron en la necesidad de defender la educación pública, gratuita y de calidad, y se comprometieron a impulsar las gestiones necesarias para revertir estas medidas que ponen en riesgo el derecho a la educación y el desarrollo educativo de la ciudad.