La Finalíssima entre Argentina y España tiene fecha tentativa y resta la oficialización

Argentina y España, con fecha y sede tentativa para la Finalíssima: 27 de marzo en Qatar.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó este lunes que el partido de la Finalíssima que enfrenta a España, campeón de la Eurocopa, con la selección argentina, campeón de la Copa América, se disputará en marzo y que el organismo ya tiene un acuerdo sellado con UEFA, a la espera del anuncio oficial.

“Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, aseguró Louzán en declaraciones a medios españoles. Además, remarcó que solo resta la comunicación formal para que el duelo quede completamente oficializado: “Estamos a la espera de confirmación oficial”.

La Finalissima regresó al calendario futbolístico en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan en la continuidad del partido que une a los dos campeones continentales. La edición de marzo representará un nuevo capítulo para un choque que ganó relevancia en los últimos años y que promete convertirse en un evento fijo del calendario internacional.

Aún no trascendieron detalles oficiales sobre la sede ni el horario, algo que será informado cuando UEFA oficialíce la organización, pero se estipula que el encuentro se desarrollará en Qatar el 27 de marzo, como fecha tentativa.