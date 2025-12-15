Rosario presentará este martes los JADAR Junior 2026

El evento organizado por el COA y CoPAR se llevará a cabo en abril de 2026.

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (JADAR) Rosario 2027 tendrán su lanzamiento este martes 16 de diciembre, a partir de las 12.30, en el Salón Carrasco de la Municipalidad de Rosario (Buenos Aires 771).

El evento organizado por la Comuna local, el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (CoPAR) tendrá su lanzamiento oficial, donde se brindarán detalles de la primera edición del evento para juveniles.

Los JADAR Junior tienen el objetivo de potenciar el desarrollo de las nuevas generaciones de atletas de todo el país y que tendrá en 2027 su primera edición en la Cuna de la Bandera, luego del éxito de este 2025 de los Jadar de mayores.

Rosario fue elegida como sede para albergar esta edición inaugural que se llevará adelante en abril de 2027 y convocará a 10.000 deportistas menores de 21 años que representarán a las 24 provincias argentinas. Durante 10 días de competencia, la ciudad recibirá más de 50 disciplinas deportivas, entre convencionales y adaptadas, en lo que será una verdadera celebración del deporte juvenil argentino.

Según informaron, la elección de Rosario como sede inaugural responde a su trayectoria y capacidad organizativa, consolidada a lo largo de los últimos años con múltiples eventos deportivos de escala nacional e internacional. La ciudad contará con la participación y el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, el COA y el Copar, en un trabajo conjunto que apunta a proyectar crecimiento, inclusión y federalismo.

El programa deportivo incluirá competencias individuales y por equipos, con los deportes colectivos disputándose bajo el formato de los campeonatos argentinos, lo que permitirá reunir a los principales talentos juveniles del país y garantizar un alto nivel competitivo.

La primera edición de los Jadar Junior marcará el comienzo de un ciclo que busca fomentar el deporte juvenil, fortalecer la integración federal y promover valores de convivencia, inclusión y desarrollo. Con su designación como sede inicial, Rosario se posiciona nuevamente como protagonista en la agenda deportiva argentina y anfitriona de un evento que dejará huella en las próximas generaciones.