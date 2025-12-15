La Kermés de la Fábrica de Palabras llega este jueves a la Casa de la Cultura

La Fábrica de Palabras realizará el jueves 18 de diciembre, desde las 19, una nueva edición de su Kermés en la Casa de la Cultura de Paraná, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, con una propuesta destinada a niñas y niños y a sus familias que incluirá lectura de poemas, la presentación del libro Un libro sin fin, juegos de palabras, cuentos y canciones. La actividad busca abrir al público el trabajo que el taller desarrolla desde 2023, promoviendo el encuentro entre la literatura, el juego y la creación.

La jornada se desarrollará en formato de kermés, con distintas intervenciones artísticas pensadas para acompañar a las infancias. El programa incluye una lectura de poemas y la presentación de Un libro sin fin, una producción vinculada al recorrido del taller, además de la participación de La Payasa Papa Frita, que llevará adelante juegos de palabras, y de Martín, que aportará cuentos y canciones en vivo.

La Fábrica de Palabras es un taller de lectura y escritura orientado a niñas y niños de entre 6 y 12 años que funciona en la ciudad de Paraná desde el año 2023. La iniciativa es coordinada por Manu Mantica y se desarrolla en la librería Saltacharcos, ubicada en calle Gualeguaychú 167. A lo largo del año, el espacio propone encuentros regulares en los que se trabaja con textos literarios, escritura y dinámicas grupales.

Desde la organización señalaron que la kermés se plantea como una instancia de apertura del taller hacia la comunidad, permitiendo compartir con un público más amplio los procesos y producciones que se generan en los encuentros semanales.

La actividad será arancelada, con un valor de $5.000 para entradas anticipadas y de $6.000 en puerta. Menores de 12 años podrán ingresar de manera gratuita.