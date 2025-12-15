UTA protestó ante la Municipalidad de Paraná por la continuidad laboral de los choferes de colectivos

Ex choferes de colectivos protestaron frente a la Municipalidad de Paraná y fueron recibidos por el viceintendente David Cáceres.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos se movilizó este lunes por la mañana hasta la Municipalidad de Paraná para exigir la continuidad laboral de los choferes que dependían de las empresas que conformaban Buses Paraná –Ersa y Mariano Moreno-. Allí fueron recibidos por el viceintendente David Cáceres.

“Queremos que se exija y se cumpla lo que dice la Ley. El artículo 225 dice que la empresa nueva tiene que tomarlos con todos nuestros derechos”, expresó Juan José Brito, secretario General de UTA Entre Ríos, en diálogo con Canal 9 Litoral.

A pesar del cambio de concesión, Brito considera que el tema “para nada está cerrado”. “Aparte, hay un juez nacional que dictaminó y dijo que se haga cumplir la ley. Queremos que se exija eso, que la empresa San José se haga cargo de todos los choferes que cumplían su puesto de trabajo en las empresas Ersa y Mariano Moreno”, insistió.

Consultado respecto de por qué trasladan el reclamo a la Municipalidad y no a las empresas, consideró: “Porque es el ente concedente, la dueña de todo el servicio. Queremos que se tomen cartas en el asunto”.

A su turno, Alejandro Becic, abogado del gremio, planteó: “Hemos intentado por todos los medios evitar este proceso judicial. Citamos en tres oportunidades a San José y a la Municipalidad y no acudieron a ninguna de las audiencias de conciliación”.

No obstante, lamentó: “Acudimos a la Justicia porque ya no teníamos otra alternativa. Tenemos un fallo favorable de un juez de Trabajo a nivel nacional que ha establecido que debe aplicarse transitoriamente el traspaso de los trabajadores”.