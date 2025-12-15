¿Tiene explicación la rápida eliminación de los equipos paranaenses en el Regional Amateur de Fútbol?

Los equipos de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) quedaron rápidamente eliminados del Torneo Regional Amateur.

Sportivo Urquiza en la Fase de Grupos y este domingo Atlético Paraná y Atlético Neuquén Club, en la primera Fase de Play Off.

¿Hay explicaciones? Primero que el rival juega y si ingresa a este tipo de eventos es para competir. Hay que aceptar cuando hay superioridad o paridad. Luego el fútbol analizará si moralmente había resto para más.

Pero la realidad es insoslayable. Siamo Fuori della Copa.

Explicaciones a corto plazo. Atlético Paraná poseía una base en la temporada liguista, pero sufrió el golpe de la salida de Leonel Bolzán a Patronato. Posteriormente el proyecto Mauricio Chiementín DT no tuvo el hervor necesario. Poco tiempo de trabajo, varios refuerzos que no lograron asimilar el esquema y salvo algunos instantes de intención al buen juego, el equipo se repitió en centros buscando el salvataje. Eso sumado a errores defensivos.

Atlético Neuquén acaso pagó caro el hecho de jugar entre semana ante Belgrano con la base y algo más que el domingo fue a Atlético María Grande. El buen equipo de Paraná Campaña (con varios jugadores de la LPF) fue más en los penales. ¿Le faltó resto físico ante el desgaste a Neuquén? Respuesta puertas adentro.

Sportivo Urquiza dio la sensación que ingresó al torneo para cumplir con un decoroso cierre de temporada, sin otra apetencia.

La gran pregunta es, ¿qué se buscó en esta nueva participación? Indudablemente tampoco ayudó para una correcta preparación el hecho de la doble competencia (Liga y Regional Amateur). Hoy los calendarios parecen estirados y la superposición no es buena. Así las cosas, ingresar a este tipo de competencias sin dudas que es un gastadero de plata sin sentido. De esa manera los fracasos se irán sumando. Una pena porque lo que es ilusión en el arranque de la competencia, termina siendo una decepción.

No sirve entrar por entrar, tampoco no bajarse de la doble competencia y menos traer refuerzo a dos manos con poco tiempo de trabajo por delante. La dirigencia deberá rever a futuro qué proyectar ante un Regional Amateur. Es decir, buscar el sentido futuro, al sinsentido actual.