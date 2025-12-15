Ubajay presentará en Buenos Aires la XXVIII Fiesta Provincial del Yatay y los Carnavales Ubajayenses

Este miércoles 17 de diciembre, a las 14, la localidad de Ubajay realizará en la Casa de Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires, el lanzamiento oficial de la XXVIII edición de la Fiesta Provincial del Yatay y de los Carnavales Ubajayenses. La actividad será encabezada por representantes del municipio y tendrá como objetivo dar a conocer dos de las celebraciones más importantes de la agenda cultural y turística de la localidad.

Durante la presentación se brindarán detalles sobre la programación prevista para ambas festividades, incluyendo la grilla de actividades, las propuestas artísticas y las distintas acciones que formarán parte de esta nueva edición. Tanto la Fiesta Provincial del Yatay como los Carnavales Ubajayenses se caracterizan por la temática de tradición, música y danza, con una fuerte participación de la comunidad local, aspectos que serán destacados en el encuentro que se desarrollará en la sede entrerriana en Buenos Aires.

La jornada contará además con una serie de actividades pensadas para acercar a los el patrimonio cultural de Ubajay. Está prevista la degustación de productos regionales, presentaciones de bailes folclóricos y un adelanto del Carnaval Ubajayense, que permitirá mostrar parte del trabajo que realizan las comparsas y los distintos actores involucrados en la organización de esta celebración popular.

El encuentro estará dirigido a medios de comunicación, autoridades provinciales y municipales, referentes institucionales y público en general.