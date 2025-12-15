Mariana Bolzán dictará en enero un taller virtual de lectura y escritura titulado "Lento"

La escritora entrerriana Mariana Bolzán dictará durante el mes de enero el taller virtual de lectura, escritura y conversación titulado "Lento", una propuesta que se desarrollará los jueves 8, 15 y 22, de 19 a 21, a través de la plataforma Meet. La actividad está destinada a personas interesadas en trabajar con la palabra desde un ritmo más pausado, sin exigencias académicas ni requisitos previos. Esta instancia tiene como objetivo ofrecer un espacio accesible para leer, escribir y compartir experiencias en torno a la literatura en pleno período estival. La modalidad virtual permitirá participar desde cualquier lugar, siempre que se cuente con una buena conexión a internet.

Según se adelantó, la iniciativa surge como respuesta a los pedidos de personas que participaron de talleres anteriores coordinados por Bolzán y que manifestaban la necesidad de contar con una propuesta breve y posible de sostener durante el verano. En un diálogo que mantuvo con Radio Plaza (FM 94.7), la escritora explicó que el formato intensivo de tres encuentros consecutivos fue pensado especialmente para quienes no pudieron sumarse a los talleres anuales que dicta durante el resto del año, y para quienes encuentran en el verano una oportunidad para detenerse, leer y escribir con mayor disponibilidad. "Aunque muchos seguimos trabajando, es cierto que bajan algunas actividades y eso abre una ventanita de tiempo para encontrarse dos horas con otras personas que están en la misma búsqueda", señaló.

Cada encuentro tendrá una duración de dos horas y estará organizado en torno a la lectura de textos seleccionados por la coordinadora, la escritura de producciones breves a partir de consignas o disparadores y la conversación grupal sobre las imágenes, sensaciones e ideas que emerjan de cada ejercicio. Según adelantó la escritora, los textos serán enviados con antelación al inicio del taller y abarcarán distintos géneros. La propuesta pone el acento en la experiencia y el trabajo colectivo con el lenguaje.

Uno de los ejes centrales de "Lento" es la recuperación de un ritmo más calmo para acercarse a la lectura y la escritura, en contraposición a las dinámicas aceleradas que suelen atravesar la vida cotidiana. En ese sentido, Bolzán remarcó que el taller no está orientado a corregir textos ni a establecer criterios de "bien" o "mal", sino a ejercitar la mirada, dejarse afectar por la literatura y habilitar un espacio de encuentro con la palabra. "La escritura y la lectura para mí son parte de una misma cosa, son indisolubles. No se puede escribir sin leer, del mismo modo que no se puede hacer música sin escuchar música", afirmó.

La escritora también se refirió a su propia experiencia con la escritura y a las dificultades para encontrar tiempo en medio de las obligaciones laborales y personales. "Hacerlo es un poco hacer malabares. La escritura tiene que imponerse frente al trabajo, frente a lo social, incluso frente a otras responsabilidades, si uno se compromete con un proyecto de largo aliento" explicó.

Mariana Bolzán es la ganadora más reciente del Premio Fray Mocho, el reconocimiento literario más importante otorgado por la provincia de Entre Ríos. Su novela Horizonte de sucesos fue seleccionada entre más de treinta obras presentadas en la última convocatoria y se encuentra actualmente en proceso de edición, con publicación prevista para el próximo año. En la entrevista, Bolzán destacó que más allá del premio en sí, este tipo de reconocimientos habilitan nuevas posibilidades de circulación y encuentro. "Los premios traccionan otras cosas, como entrevistas, notas, invitaciones, y hacen que el trabajo llegue a más gente", señaló.

Además de su reciente distinción, Bolzán es comunicadora social y autora del libro de poemas Un rayo en el mundo, publicado en 2019 por Ana Editorial. En 2018 obtuvo el Premio Literario de Poesía Juan L. Ortiz y participó en la Antología Federal de Poesía de la Región Centro, además de publicar textos en revistas culturales como Orsai, La Agenda Buenos Aires, Sonámbula y La Palabra Precisa.

El taller será arancelado, con un costo total de $35.000, que puede abonarse en dos cuotas. Los cupos son limitados. Las personas interesadas en inscribirse o realizar consultas pueden comunicarse por correo electrónico a marianacbolzan@gmail.com