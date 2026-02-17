Continúa el ciclo Acústicos de Cumbia con la presentación de Sergio Torres

El cantante Sergio Torres actuará el viernes 20 de febrero en el marco del ciclo Acústicos de Cumbia que se desarrolla en Lemon Arena, ubicado sobre la RN 168 km 14, en la ciudad de Santa Fe. La apertura del predio está prevista para las 21 y el show principal comenzará a las 23:30.

La fecha de Torres forma parte de una agenda ya programada que comenzó el 23 de enero con La T y La M y continuó el 6 de febrero con Coty Hernández. Luego del recital del viernes, el calendario seguirá el 6 de marzo con Mario Pereyra y tendrá un cierre el 19 con la participación conjunta de El Brujo Ezequiel y Chanchi. Cada encuentro se desarrolla bajo el mismo formato acústico, acompañado por DJs en vivo.

Según la organización, el diseño del evento responde a la búsqueda de nuevas modalidades de recitales dentro de la música tropical. La propuesta incorpora escenario bajo y distribución sectorizada del público para permitir la visual directa del espectáculo desde distintos sectores.

Las entradas anticipadas se comercializan a través de la plataforma Platea Vip y se ofrecen en tres categorías. El sector general incluye una consumición, mientras que el sector VIP dispone de mesas, sillas y acceso a sanitarios. La categoría Super VIP agrega ubicación preferencial junto con comida y bebida, que contempla cerveza, fernet, bebidas sin alcohol y opciones gastronómicas simples como pizzas, empanadas y sándwiches. También se informó además que los menores acompañados por un mayor abonan ingreso a partir de los 4 años.