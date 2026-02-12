Frigerio analizó en gabinete el avance de los trabajos del hospital Bicentenario de Gualeguaychú

El gabinete provincial analizó la reanudación de las obras en el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú que, en rigor, se están ejecutando desde principio de mes.

El reinicio de los trabajos, luego del traspaso de Nación a Provincia para su financiamiento, fue el principal tema abordado en la reunión que encabezó este jueves el gobernador Rogelio Frigerio. Los trabajos están en plena ejecución desde principios de este mes.

Se trata de una obra eterna si se tiene en cuenta el inexorable paso del tiempo desde que se anunció su construcción y todavía no se ha completado.

En 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó junto al Gobierno de Entre Ríos el “Acta de Reparación Histórica” en la que el gobierno nacional se comprometía con la construcción del Hospital del Bicentenario en Gualeguaychú, para reemplazar el antiguo hospital que había sido inaugurado en 1913 y cuyas dimensiones y prestaciones no eran las más adecuadas.

En octubre de 2011 -dos semanas antes de las elecciones-, y en el mismo acto que CFK presentaba el Hospital Materno Infantil de La Matanza (que tampoco se terminó como corresponde) inauguró por teleconferencia algunas partes de las obras del Hospital del Bicentenario en Gualeguaychú. Desde entonces, todas las gestiones de gobierno anuncian que las obras se retomarán, otros inauguran sectores; pero lo cierto es que el hospital todavía no tiene fecha de inauguración plena: solo -como se indicó- se “cortan cintas” para habilitar determinados sectores o servicios.

De todos modos, tras el encuentro del gabinete provincial, que encabezó el mandatario junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, indicó que en la reunión semanal se hizo un seguimiento de distintos temas de gobierno; y puntualmente, en lo que hace a su área, los avances en el reinicio de algunas obras. En ese marco, hizo hincapié en la obra del hospital Bicentenario de Gualeguaychú, transferida por Nación a la provincia para su financiamiento, que está en pleno reinicio. “A fines de enero se llegó a un acuerdo con la empresa contratista para reiniciar esa obra. El gobernador está muy interesado por el impacto que tiene esa gran obra en la costa del río Uruguay”, dijo.

El funcionario recordó que la obra denominada Finalización del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú había sido adjudicada en septiembre de 2023. “En noviembre de ese mismo año, antes de que asumiera el gobernador Rogelio Frigerio, se neutralizó; y así quedó hasta fines de enero pasado, porque tenía un problema de financiamiento”, publicó el portal oficial del gobierno entrerriano.

Jacob precisó que la terminación del hospital Bicentenario formaba parte del convenio de traspaso de obras de Nación a provincia y que, por decisión del gobernador, el gobierno entrerriano asumió el financiamiento. En ese marco, “negociamos con la empresa adjudicataria, que es Traza S.A., y arribamos a un acuerdo que nos permitió reiniciar la obra a principios de febrero”.

“Ya está en plena ejecución la obra, tiene un plazo estimado de terminación para el mes de agosto de 2027. Es una obra muy compleja la del hospital, son seis pabellones, hay dos que ya están en servicio y que fueron inaugurados anteriormente. Los demás cuatro, que son los de más alta complejidad, son los que abarca esta obra de determinación”, puntualizó.

Finalmente, agregó que en la reunión también se trataron otras cuestiones vinculadas a financiamiento para obras específicas, por ejemplo, de las escuelas técnicas; y en general se hizo un punteo de los diversos temas que se refieren a infraestructura.