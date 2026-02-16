Sofía Gonet negó ser la influencer que le mandaba fotos a Mauro Icardi: “Es mentira”

Tras ser señalada como la supuesta influencer que le mandaba fotos hot a Mauro Icardi, Sofía Gonet enfrentó los rumores y negó ser ella quien intenta meterse en la relación de la China Suárez, aunque reconoció que sería “divertidísimo” que sea cierto.

Guido Záffora y Yanina Latorre revelaron que se trataba de una mujer rubia que trabaja en un programa de un canal de aire. Desde entonces, las redes apuntaron contra la influencer.

En diálogo con un móvil de Infama (América TV), la tiktoker negó los rumores con su característico humor filoso: “Es mentira. Pero no puedo creer que no la vi. Porque me parecía espectacular la historia. ¡Me hubiese servido un montón! Pero es mentira, nunca le escribí".

En la misma línea, “lamentó” con un toque de ironía, que el rumor no sea cierto: “Me serviría desde lo personal porque me parece divertidísimo robarle el novio a la China Suárez, como construcción de una historia. Además, nada más lindo que salpicarte con un escándalo”.

A su vez, fue categórica al referirse a los futbolistas, reconociendo que no tiene “espíritu de botinera”: “No me gustan los jugadores de fútbol, cero, para nada. Los detesto”.

Fuente: Noticias Argentinas.