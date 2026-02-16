El k-drama furor en Netflix que atrapó a millones con su historia de crimen y misterio

Netflix sumó recientemente a su oferta internacional una historia que combina el hermetismo de las clases altas con una intrincada red de crímenes, manteniendo una narrativa oscura y atrapante. Hecha en Corea del Sur, la serie consigue realmente atrapar al público.

Detrás de las apariencias y el lujo, la producción presenta un misterio policial complejo que marca el ritmo desde las primeras escenas. La ficción plantea constantes interrogantes sobre la ambición humana mientras, que funcionan como motor para una trama que logra impactar de lleno en su audiencia.

De qué trata El arte de Sarah

La trama se centra en Sarah Kim, una mujer decidida a ingresar a los círculos más exclusivos de Seúl mediante la construcción de una fachada y el lavado de su identidad. Su elaborado plan colapsa cuando la policía encuentra el cadáver de una mujer en un barrio de lujo y, de forma desconcertante, las pistas forenses indican que la víctima es ella misma.

A partir de este hallazgo, inicia una profunda investigación liderada por el detective Park Mu-gyeong. Protagonizada por Shin Hae-sun y Lee Jun-hyuk, la serie de ocho episodios disponible en Netflix expone cómo las autoridades intentan desentrañar la verdadera identidad de la protagonista principal y desarmar su red de engaños.

Netflix: elenco de El arte de Sarah

-Shin Hye Sun

-Lee Joon Hyuk

-Kim Jae Won

-Jung Da Bin

-Bae Jong Ok

-Park Bo Kyung

Fuente: Ámbito.