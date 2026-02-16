Se reorganiza el calendario del carnaval en Paraná

La tercera noche de competencia de los carnavales oficiales, prevista originalmente para el domingo a las 20 en el corsódromo de calle Salvador Maciá, fue postergada y se realizará finalmente este lunes 16 de febrero. La decisión fue adoptada por las autoridades municipales ante las condiciones climáticas de la jornada, con el objetivo de preservar la seguridad de comparseros, trabajadores vinculados a la organización y público en general.

La programación contemplaba el desfile de las comparsas Iporá, Emperatriz, Fantasía y Colibrí, además de la participación de las baterías Do Samba Ibicuy y Puro Swing, y los conjuntos carnavalescos Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos. Según se indicó desde el municipio, las lluvias y la inestabilidad climática obligaron a modificar la fecha, dado que la pista del corsódromo y las estructuras requieren condiciones adecuadas para evitar riesgos eléctricos, caídas o inconvenientes durante el desplazamiento de las agrupaciones.

El traslado de la fecha permite sostener la competencia sin alterar su formato ni reducir la participación de las agrupaciones. Además, se aclaró que las entradas y ubicaciones adquiridas mantienen su validez para la nueva jornada.

La denominada Noche de Coronación y el Carnaval de las Infancias también fueron reprogramados y se llevarán a cabo el martes 17 de febrero desde las 19.