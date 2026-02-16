Hospitalizaron a tres personas tras la caída de un ascensor en Paraná

Se cayó un ascensor con tres personas en su interior, en un edificio de Paraná. Por el accidente en calle Satter, entre Alicia Moreau de Justo y Fusari, concurrió una unidad de rescate del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Al arribar al lugar se constató que se habrían cortado los cables del equipamiento, lo que provocó su caída con tres personas en su interior.

De inmediato, los brigadistas realizaron las tareas de rescate y asistencia primaria a los ocupantes, quienes resultaron lesionados. En el operativo trabajó en conjunto personal de emergencias médicas 107 y efectivos policiales, según la información que publicó Ahora.

Una vez arribadas las ambulancias, se efectuó el traslado de las personas lesionadas hacia el Hospital San Martín para su correspondiente evaluación y atención médica. Posteriormente, se aseguró la zona y se adoptaron las medidas preventivas necesarias para evitar nuevos inconvenientes.