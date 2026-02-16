Federico Raffo y el 1-2 del equipo del “Gurí” Martínez: “Rescato el grupo humano”

El ingeniero Federico Raffo, uno de los integrantes del equipo de Omar Gurí Martínez, destacó el 1-2 logrado por los pilotos Nicolás Moscardini (pole, serie más rápida y victoria) y Agustín Martínez en la apertura del Turismo Carretera este domingo en El Calafate. En ese sentido, destacó “el grupo humano” que se conformó en la estructura con sede en Paraná.

“Rescato el grupo humano. El automovilismo es muy ingrato; hoy estamos con buena cara y mañana capaz que no. Como Mauricio (Lambiris) que estaba para andar delante y no pudo, pero le agradecemos porque fue la punta de lanza todo el fin de semana”, explicó Raffo en Campeones.

Sobre la juventud de los pilotos que se subieron al podio, se emocionó hasta las lágrimas por el trabajo que hacen: “Es impresionante. Agustín en su forma de ser es muy parecido a mí en su forma de hablar. Es un animal, un pilotazo. Tiene el peso del apellido encima, pero no le pesa, en lo rápido conocí pocos pilotos como él. Nico es muy buena persona y un gran piloto. Es nuestra quinta temporada que trabajamos juntos, tenemos muy buen feeling. Arranca en la parte humana, de él y su familia”.

Cabe destacar que Moscardini logró la victoria luego de la exclusión por técnica de Julián Santero, ya que había terminado como escolta. Por su parte, el Gurisito había finalizado tercero y alcanzó el segundo lugar.