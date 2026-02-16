Trabajadores de Lácteos Verónica en Santa Fe siguen sin cobrar y crece la incertidumbre por la empresa

Trabajadores de la empresa Lácteos Verónica atraviesan una angustiante situación de incertidumbre y continúan con varios meses de deuda salarial mientras esperan novedades sobre una posible venta de la firma, que tiene tres plantas en la provincia de Santa Fe (Clason, Lehmann y Suardi).

Según relató un empleado del sector ventas en la ciudad de Santa Fe, al programa De boca en boca (Radio 2), los trabajadores no cobraron diciembre ni enero y solo les pagaron la mitad del aguinaldo. Además, en lo que va de febrero les depositaron 37 mil pesos en dos veces.

Ahora esperan conocer si podrán acceder a subsidios que gestionan los presidentes comunales de las localidades afectadas por el impacto económico de la crisis en la empresa.

“Esta empresa empezó a flaquear hace varios años, es un vaciamiento de la empresa, la dejaron venir abajo, pero se mantuvo gracias a los empleados que dependen de su fuente de trabajo”, expresó el empleado.