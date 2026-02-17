Ruta 20: dos motociclistas fueron trasladados al hospital tras caerse por un bache del camino

Un siniestro vial se registró en la madrugada de este lunes, alrededor de las 5 horas, en el kilómetro 101 de la Ruta Provincial 20, cuando una motocicleta perdió el control y sus dos ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió mientras el rodado circulaba en sentido norte–sur y habría estado vinculado al estado de la calzada.

La motocicleta involucrada es una Guerrero 110 cc sin dominio colocado. Tras la caída, uno de los ocupantes fue trasladado por un familiar al Hospital de Basavilbaso, mientras que el otro fue asistido en el lugar y derivado en ambulancia al mismo centro de salud.

Según informó La Pirámide, desde el hospital se informó que uno de los hombres presentó lesiones leves, mientras que el segundo fue derivado posteriormente al Hospital de Concepción del Uruguay para una evaluación médica más exhaustiva. La fiscalía en turno dispuso la realización de las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del hecho.