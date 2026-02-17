Copa Argentina: River y Ciudad Bolívar, por el pase a 16avos

River y Ciudad de Bolívar se enfrentan en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Millonario, que viene de dos dolorosas derrotas, no quiere sobresaltos ante un equipo que el viernes pasado debutó en la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 22 y será controlado por Nicolás Ramírez.

River empezó el año con buenas sensaciones: ganó los primeros dos partidos del Torneo Apertura y obtuvo un valioso empate ante Rosario Central en Arroyito. Sin embargo, en los últimos dos encuentros todo lo construido se desmoronó y regresaron los fantasmas del final del 2025.

Cayó estrepitosamente ante Tigre 4 a 1 y el pasado jueves perdió 1 a 0 contra Argentinos Juniors. Con siete puntos, marcha octavo en la Zona B con siete unidades. Los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan recuperar la confianza en un partido que puede ser muy traicionero, ya que tienen mucho más pare perder que para ganar.

El Millonario tendrá varias bajas para este partido: Franco Armani sigue sin el alta médica y su vuelta a las canchas deberá esperar algunos días más; Marcos Acuña posee un cuadro febril que le impidió viajar a San Luis.

Además, Sebastián Driussi se encuentra en el proceso final de recuperación de su desgarro en el isquiotibial izquierdo; mientras que Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha ante el Bicho y no regresará hasta el segundo semestre.

La buena noticia es que el Muñeco Gallardo podrá contar con Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, dos que encendieron las alarmas el pasado jueves en La Paternal, pero que finalmente se encuentran óptimos físicamente.

Con respecto a aquel equipo, podría haber varias modificaciones en todas las líneas: Paulo Díaz se metería en el 11 por Lautaro Rivero, Matías Viña reemplazaría a Acuña, Fausto Vera regresaría en lugar de Kevin Castaño y Maximiliano Salas sería nuevamente titular en lugar de Giuliano Galoppo.

El rival

Ciudad de Bolívar, por su parte, viene de jugar uno de los partidos más importantes de su historia, ya que el viernes pasado debutó en la Primera Nacional. Igualó 1 a 1 como visitante frente a Godoy Cruz, uno de los equipos candidatos al ascenso por plantel y por su historia reciente.

Cabe remarcar que este cruce entre el Millonario y el Cele ya se dio por la misma instancia de la Copa Argentina pasada. Aquel encuentro, disputado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, fue victoria 2 a 0 para River con goles de Lucas González Pírez y Franco Mastantuono.

Con un plantel reforzado y tratando de aprovechar el mal presente que atraviesa el conjunto de Núñez, los dirigidos por Diego Funes buscarán dar el gran batacazo en un torneo que nos tiene acostumbrados a las sorpresas.

FORMACIONES

RIVER

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

CIUDAD BOLÍVAR

Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Árbitro: Nicolás Ramírez. Cancha: Estadio Parque La Pedrera, San Luis. Hora: 22 (TyC Sports).